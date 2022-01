Achtung, Spoiler: Die mittlerweile seit einigen Wochen bei Netflix verfügbare 2. Staffel von The Witcher setzt Ereignisse in Gang, die für noch kommende Seasons überaus wichtig sein werden. Immer wieder erwähnt wird dabei die sogenannte Weiße Flamme. Doch wer oder was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Bezeichnung?

The Witcher: Das hat es mit der Weißen Flamme auf sich

Im Laufe der 2. Season wird die Weiße Flamme immer wieder von verschiedenen Charakteren erwähnt. Dabei wird schnell ersichtlich, dass es sich hierbei um den eigentlichen Bösewicht der Fantasy-Serie zu handeln scheint, der im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Im Staffelfinale haben die Verantwortlichen schließlich Erbarmen und enthüllen all jenen, die weder die Romanvorlage noch die Videospielreihe kennen, die wahre Identität dieser ominösen Person.

Wie sich herausstellt, handelt es sich beim Schurken der Geschichte um Emhyr van Emreis beziehungsweise Duny vom Erlenwald. Er ist der Herrscher des Reiches Nilfgaard und trägt einen Beinamen, der sich ungefähr mit „Die Weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt“ (via Hexer Wiki) übersetzen lässt. Anders als die Monarchen der nördlichen Königreiche steht er übrigens jenen, die Älteren-Blut in sich haben, zu denen etwa auch Ciri gehört, nicht ablehnend gegenüber.

Bei seinem Namen Duny dürfte es bei dem einen oder anderen von euch sicherlich bereits geklingelt haben: Er ist Ciris Vater, den wir bereits kurz in der 1. Staffel von „The Witcher“ gesehen haben. Als Weiße Flamme wird er von seinen Gefolgsleuten gewissermaßen als eine Art Erlöser angesehen, der für seine sehr aggressive Politik bekannt ist. Sein Auftritt im Staffelfinale deutet darauf hin, dass wir in der bereits bestätigten 3. Season mehr von ihm sehen werden.

Im Finale der 2. „The Witcher“-Staffel wird die Identität der Weißen Flamme enthüllt © Netflix

Warum er es, wie auch andere Kräfte des Kontinents, auf Ciri abgesehen hat, ist noch unklar. Ebenfalls noch unbekannt ist, wie groß Emhyrs Rolle in der nächsten Staffel der Netflix-Serie ausfallen wird. Sein Auftritt verspricht jedoch zweifelsohne überaus spannend zu werden und lässt auf potentiell interessante Entwicklungen hoffen.

Die zwei Staffeln von „The Witcher“ sind exklusiv bei Netflix verfügbar.