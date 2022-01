Achtung, Spoiler: Seit Mitte Dezember 2021 ist die 2. Staffel von The Witcher bei Netflix verfügbar und somit die Fortsetzung von Geralts sowie Ciris Abenteuer. Im Laufe der neuen Episoden werden viele Dinge in Bewegung gebracht, die in Season 3 und darüber hinaus noch sehr wichtig werden dürften. Nachfolgend werfen wir einen Blick auf das jüngste Staffelfinale und schauen uns an, was die Ereignisse darin bedeuten.

The Witcher: Wer kann Ciri beschützen?

Alles dreht sich in den aktuellen Folgen um Ciri und die gewaltigen Mächte, die in ihr schlummern. Diese haben das Potential, um das Schicksal des Kontinents zu prägen und könnten diesen entweder zerstören oder retten. So oder so stehen der Fantasy-Welt also gewaltige Veränderungen bevor und die junge Frau ist mittendrin. Das, was sie so wertvoll macht, ist das durch ihre Adern fließende machtvolle Älteren-Blut.

Im Verlaufe der Staffel bringen sich verschiedene Parteien in Stellung, die Ciri entweder für ihre Zwecke einspannen oder sie vor eventuellen Gefahren beschützen wollen. Zu letzterer Gruppe gehört natürlich vor allem Geralt, der alles für seine Ziehtochter tun würde. Viel mehr Personen oder Gruppierungen wollen die Prinzessin jedoch ausnutzen, etwa der mysteriöse Auftraggeber des Feuermagiers Rience. Doch auch die Elfen, das Reich Redanien sowie unheilvolle Mächte aus einer anderen Welt, die Wilde Jagd, haben das Mädchen ins Visier genommen.

Des Weiteren hat es eine weitere ganz besondere Person auf Ciri abgesehen: Die Weiße Flamme. Diese geheimnisvolle Person, die von ihren Anhängern wie eine Art Erlöser oder Heilsbringer verehrt wird, weiß um die Kräfte der Prinzessin. Wie wir in den finalen Momenten der 2. Staffel von „The Witcher“ erfahren, gibt es dafür auch einen sehr guten Grund, denn bei der Weißen Flamme handelt es sich um Emhyr var Emreis, den Herrscher von Nilfgaard und Ciris Vater.

Alles in „The Witcher“ dreht sich um Ciri © Netflix

Die Lage spitzt sich für unsere Hauptcharaktere somit immer weiter zu und als wäre all das noch nicht schlimm genug, wurde auch noch ein Kopfgeld auf Ciri sowie jene ausgesetzt, die ihr helfen. Entsprechend wäre es möglich, dass sich Geralt & Co. in der nächsten Season in der Rolle der Gejagten wiederfinden werden, was Potential für spannende Geschichten bieten dürfte.

Die zwei Staffeln von „The Witcher“ sind exklusiv bei Netflix verfügbar.