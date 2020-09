The Witcher 4 kommt als Mega-Fan-Mod Farewell of the White Wolf

Für alle, die sich sehnsüchtig nach einem The Witcher 4 mit Geralt von Riva als Protagonisten verzehren, haben wir hier ein kleines Schmankerl. Mit der aufwendigen Fan-Mod The Witcher: Farewell of the White Wolf könnt ihr das Spiel um einen umfangreichen Epilog erweitern, der die Geschichte des Hexer aus The Witcher 3 tatsächlich weitererzählt.

Farewell of the White Wolf als Ersatz für The Witcher 4

Obwohl die Fan-Mod die Geschichte nach dem dritten Teil fortsetzt, ist die Mod nicht für Wild Hunt gedacht. Wer sich die bald erscheinende Modifikation besorgen möchte, benötigt The Witcher 2: Assassins of Kings. Denn für den zweiten Teil steht Moddern das umfangreiche RED-Kit von CD Projekt RED zur Verfügung. Dennoch treffen wir das altbekannte Kaer Morhen und Charaktere wie Rittersporn, Shani, Regis und natürlich Ciri wieder.

Dass dabei auch ohne die direkte Beteiligung der polnischen Ursprungsentwickler ein grandioses Ergebnis herausgekommen ist, beweist der mit dem allseits beliebten Soundtrack untermalte erste Trailer zu „The Witcher: Farewell of the White Wolf“, der uns eine wahre Gänsehaut beschert hat:

Worum geht es in der Mega-Mod für The Witcher 2?

Die Macher möchten mit der gigantischen Modifikation die Geschichte nach Teil 3 weiterzählen. Deshalb beginnt sie mit der Hochzeit von Geralt von Rivia und Yennefer von Vengerberg (sorry Triss-Fans!). Im Laufe der Story werden jedoch gleichzeitig die Schicksale und Leben vieler anderer Charaktere aus der gesamten Videospiel-Trilogie, aber auch den Hexer-Büchern von Andrzej Sapkowski gezeigt.

The Witcher 4 ohne Geralt: Würde das überhaupt funktionieren?

Deshalb haben sich die fleißigen Freizeit-Entwickler an die jeweiligen Spiel- und Buch-Vorlagen gehalten und offenbar ein überaus emotionales, nachträgliches Ende geschaffen, das jeden The Witcher-Fan zu Tränen rühren soll.

Farewell of the White Wolf wird die wohl größte Mod für die Hexer-Saga überhaupt werden. © CD Projekt/FOTWW

Gibt es neue Quests? Ja! Es soll sogar eigene Entscheidungsmöglichkeiten und Dialoge geben. Allerdings ohne entsprechende Sprachausgabe. Der Synchronisationsprozess hätte mindestens zwölf weitere Monate an Entwicklungszeit in Anspruch genommen und die Arbeit an der Mod läuft ohnehin schon seit 2015, dem Release Jahr von Wild Hunt.

Wann erscheint Farewell of the White Wolf? Der Release ist für den 26. Oktober 2020 gespant. Ihr habt also noch wenige Wochen Zeit, um euch „The Witcher 2“ zu besorgen und mit der Installation von Mods vertraut zu machen. Sobald es eine Download-Seite für die „Witcher 4“-Alternative FOTWW gibt, erfahrt ihr es hier!