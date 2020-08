The Witcher 3: Wild Hunt kam ursprünglich vor über fünf Jahren auf den Markt und doch finden Fans des Rollenspiels noch immer neue Easter Eggs. Zwar lässt sich manchmal, wie in diesem Fall, nicht genau sagen, inwiefern es sich dabei wirklich um einen absichtlichen Verweis handelt und nicht um pures Wunschdenken der Fans. Doch lässt sich nur schwerlich von der Hand weisen, dass es schon ein reichlich großer Zufall wäre, wenn sich die Schöpfer des Werks bei dieser Anspielung nichts gedacht haben.

The Witcher 3-Mod verwandelt alle Romantik-Optionen in Yennefer

The Witcher 3: Jon Snows Longclaw entdeckt?

Manche von uns haben bereits hunderte von Stunden in „The Witcher 3“ gesteckt und doch werden wir immer noch davon überrascht, was manch ein Spieler in der Welt von Geralt von Riva entdeckt. Dieses Mal geht es um einen Post des Reddit-Users DirtyDirtbike, der Fans von CD Projekts Fantasyspiel damit überrascht hat, dass er einen Gegenstand aus der Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer des US-amerikanischen Autors George R. R. Martin wiedererkannt hat.

Eigentlich handelt es sich bei dem besagten Gegenstand nicht um einen neuen Fund, denn um ehrlich zu sein, gibt es wohl nur wenige Spieler, die „The Witcher 3“ mehr als einmal durchgespielt haben und noch nie die dort als Stahlschwert bezeichnete Waffe Longclaw im Inventar hatten. Aber bisher ist dies anscheinend noch niemandem aufgefallen, oder zumindest hat sich niemand damit ans Internet gewendet.

©CD Projekt/DirtyDirtbike

Was ist so besonders an Longclaw? Falls ihr euch gerade fragt, wovon wir sprechen: Longclaw ist der Name von dem valyrischen Schwert, dass sich im späteren Verlauf der Saga von „Das Lied von Eis und Feuer“ im Besitz des Charakters Jon Snow befindet, einer Figur, die von nicht wenigen Fans der Bücher als Protagonist der Reihe angesehen wird. Ursprünglich befindet sich die Waffe im Besitz der Familie Mormont, doch gibt sein späterer Meister, Jeor Mormont, das Schwert an Jon Snow, als Belohnung dafür, dass dieser ihn vor einem Untoten gerettet hat.

The Witcher 3: Easter Egg oder Zufall?

Natürlich könnte es sein, dass es sich um puren Zufall handelt, dass die beiden Waffen den gleichen Namen tragen. Schließlich gibt es in „The Witcher 3“ gar keinen valyrischen Stahl und das Schwert, das von Geralt geschwungen werden kann, sieht dem Original aus Game of Thrones auch nicht sonderlich ähnlich. Aber wer würde für ein kleines Easter Egg auch schon extra ein ganz neues Schwertdesign in das eigene Spiel einbinden?

The Witcher 3: So lässig kämpft Geralt mit einem Minecraft-Schwert

Außerdem sind einige Verantwortliche bei CD Projekt RED als Fantasyfans bekannt, es wäre also nicht verwunderlich, wenn die Waffe Longclaw tatsächlich auf seinen Namensvetter in Martins Buchreihe anspielt. Hinzu kommt, dass die Werte des Schwertes, welches in „The Witcher 3“ gefunden werden kann, durchaus zu der Waffe von Jon Snow passen. +10% Chance, den Gegner zu verkrüppeln? +5% Chance Feinde einzufrieren? Wenn das nicht die Waffe für einen Kämpfer der Nachtwache ist …

Um seine These zu verdeutlichen, hat DirtyDirtbike Geralt auf seinem Screenshot komplett in schwarz gekleidet. Damit sieht der Hexer zwar nicht wirklich aus wie ein Mann der Nachtwache, doch kommt seine Rüstung dem Ganzen schon ziemlich nah und es ist wohl nicht weit hergeholt zu behaupten, dass es durchaus sein kann, dass sich die Grenzer, Baumeister und Kämmerer an der Mauer so kleiden würden.