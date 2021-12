Matrix Awakens jetzt erschienen und das erwartet euch in der PS5-, Xbox-Erfahrung

Bereits Anfang der Woche wurde eine spielbare Erfahrung aus dem Matrix-Universum angekündigt. Jetzt aber wurde The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience für PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Das erwartet euch in der kostenlosen Erfahrung.

So sieht The Matrix Awakens aus!

Nach einem ersten Teaser gab es jetzt bei den Game Awards die volle Enthüllung zu „The Matrix Awakens“. Diese wurde während der Show von Keanu Reeves (Neo) und Carrie-Anne Moss (Trinity) vorgestellt. Einen längeren Ausschnitt aus der Erfahrung hat Epic Games auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht:

In erster Linie handelt es sich bei „The Matrix Awakens“ um eine Art Tech-Demo, die zeigen soll, was die neue Unreal Engine 5 kann. Aber tatsächlich steckt hinter dem Ganzen mehr Gameplay, als zunächst gedacht. Im Vordergrund des Ganzen steht immer die Frage: Was ist wirklich echt?

Die Erfahrung lässt daher echte Filmszenen und Green-Screen-Aufnahmen mit Videospiel-Figuren verschmelzen, was für einen komplett neuen Stil sorgt.

Nicht nur Cutscenes sondern auch Gameplay

Neben Cutscenes gibt es aber richtige Gameplay-Sequenzen, wie eine längere Verfolgungsjagd bei der ihr die neuen Funktionen der Unreal Engine 5 direkt erleben könnt. Abschließend wartet Open-World-Gameplay auf euch und ihr könnt durch die Matrix-Welt gehen und fahren.

Zwar wirkt das Ganze wie ein Spiel, aber im Endeffekt bleibt es bei einer kleinen Erfahrung, die näherbringen soll, was uns in Zukunft mit der Unreal Engine 5 erwarten kann. Damit ihr diese richtig ausnutzen könnt, gibt es unterschiedliche Optionen, um Lichtstimmungen, Nanite-Geometrie und vieles mehr ausprobieren zu können.

Trotzdem könnt ihr mit maximal einer Stunde an Inhalten bei „The Matrix Awakens“ erwarten. Ob die Tech-Demo irgendwann für den PC erscheint, ist nicht bekannt. Auf PS5 und Xbox Series X/S ist sie jetzt kostenlos herunterladbar.