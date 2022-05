The Last of Us: Die Serie könnte früher in 2023 starten, als zunächst gedacht

Immer mehr Videospiele werden derzeit zu Filmen und Serien umgesetzt. Aber die wahrscheinlich am heißesten erwartete Serie ist ganz klar HBOs The Last of Us. Die Umsetzung basierend auf dem beliebten PlayStation-Franchise hat jetzt endlich einen ungefähren Zeitpunkt erhalten, wann diese an den Start gehen wird.

The Last of Us-Serie kommt erst 2023, aber dafür früh im Jahr

Die größte Frage, die immer noch nicht richtig beantwortet wurde, ist der Starttermin der Serie. So haben Fans schon davon geträumt, dass es vielleicht sogar noch Ende des Jahres soweit sein könnte. Aber diese Hoffnungen wurden bereits vor kurzem einmal zerschlagen, als die Serie frühestens für 2023 bestätigt wurde, da ja derzeit noch aktiv gedreht wird.

Jetzt hat der Regisseur der Pilot-Folge Kantemir Balagov in einem neuen Interview (via Comicbook.com) einen ungefähren Release-Zeitraum, der etwas früher sein könnte, als manche befürchten. Denn seinen Infos nach, soll die Serie bereits „früh im nächsten Jahr“ starten. Weiter bekundet Balagov wie wichtig ihm die Arbeit an der Serie ist, da „The Last of Us“ für ihn ein besonderes Videospiel ist.

Was könnte „früh in 2023“ bedeuten? Tatsächlich könnte es sein, dass wir uns weniger als ein Jahr noch gedulden müssen. Der Zeitraum lässt auf einen Start zwischen Januar und März hoffen. Dass die erste Folge gegen Ende von Q1 vielleicht im März ausgestrahlt wird, erscheint gar nicht mal so unwahrscheinlich. Zumal die Serie in einem wöchentlichen Rhythmus als Teil von HBO ausgestrahlt wird und nicht direkt komplett auf HBO Max veröffentlicht wird. In Deutschland wird die Serie vermutlich Teil von Sky sein – bestätigt ist das aber noch nicht.

Worum wird es in der Serie gehen? „The Last of Us“ spielt 20 Jahre nachdem eine Postapokalypse durch einen Pilz ausgelöst wird, der Menschen infiziert und zu wilden Bestien macht. Der Schmuggler Joel (Pedro Pascal, The Mandalorian) bekommt den Auftrag, das Mädchen Ellie (Bella Ramsey, Game of Thrones) zu einem Krankenhaus der Widerstandsbewegung „Fireflies“ zu begleiten, da sie der Schlüssel zur Immunität für die gesamte Menschheit sein könnte.

Infos zur Serie, wer noch alles mitspielt und vieles mehr, lest ihr hier:

