The Last of Us: Neue Infos zum Start der TV-Serie

The Last of Us ist eine der aktuell stärksten Eigenmarken der Playstation. Beide Teile von Entwicklerstudio Naughty Dog wurden hoch bewertet und sind bei Spieler*innen sehr beliebt. Dass HBO eine Serie im Endzeit-Setting der Spiele plant, ist schon lange kein Geheimnis mehr.

Nach und nach wurden neue Infos zu Besetzung, Setting und mehr veröffentlicht oder geleakt. Unklar ist dagegen weiterhin, wann die Serie letztlich erscheinen soll. In einem Interview wurden dazu jetzt neue Details preisgegeben.

The Last of Us-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Handlung und Trailer der HBO-Show

The Last of Us: Release nicht mehr in diesem Jahr

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter hat Casey Bloys, seines Zeichens Content Chief bei HBO Fragen zu verschiedenen kommenden Projekten beantwortet. Unter anderem ging es dabei auch um „The Last of Us“. Auf die Frage, wann wir mit der Serie rechnen könnten, antwortete Bloys:

„The Last of Us wird gerade in Kanada gedreht. Wir haben bisher keinen Releasetermin bekannt gegegben. Aber es wird nicht 2022. Sie filmen immer noch in Calgary.“

Damit dürfte es offiziell sein: Die „The Last of Us“-Serie erscheint nicht mehr in diesem Jahr. Interessant ist außerdem, dass Bloys auch 2023 nicht als Termin nennt. Natürlich werden solche wichtigen Interna nicht einfach so heraus gegeben, es wäre aber dennoch möglich, dass die Serie auch im nächsten Jahr noch nicht bereit zur Ausstrahlung sein wird.

Worum geht es in The Last of Us?

Die beiden Spiele sind in einer düsteren Zukunft angesiedelt. Ein Pilz hat einen Großteil der Menschheit befallen und die Individuen zu Monstern gemacht. Die gesellschaftliche Ordnung ist in der Folge zusammengebrochen. Im Mittelpunkt stehen die junge Ellie und der erfahrene Joel, die sich gemeinsam auf eine gefährliche Reise durch die USA begeben.

The Last of Us-Serie: Private Filmaufnahme zeigt Joel und Ellie beim Reiten

Die Serie soll dabei der Handlung des ersten Teils sehr genau folgen. Es erwartet uns also kein Spin-off, das nur in der selben Welt spielt. Die Geschichte des Spiels ist aber auch eine der großen Stärken, weshalb es nur Sinn ergibt, diese einem weiteren Publikum verfügbar zu machen.

Was erwartet ihr euch von der „The Last of Us“-Serie? Habt ihr die Spiele gespielt? Teilt uns eure Gedanken gerne in den Kommentaren mit!