The Last of Us-Serie findet scheinbar Besetzung für junge Riley

US-Sender HBO entwickelt derzeit mit Hochdruck eine erste Serien-Adaption der populären Videospielreihe The Last of Us von Naughty Dog. Die Dreharbeiten sind bereits in vollem Gange, da überrascht ein Tweet einer jungen Darstellerin, die scheinbar ihre Besetzung für eine wohl bekannte Figur in der Serie preisgibt: Riley.

Eine Fanseite der The Last of Us-Serie hat die Twitter-Meldung der jungen Schauspielerin Storm Reid (bekannt aus Euphoria) zuerst entdeckt, von Seiten des Studios wurde bislang noch keine weitere Besetzung offiziell vorgestellt. Bekannt ist nur, dass Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie und zuletzt Nick Offerman in der Rolle als Bill mitspielen werden. Jetzt ist wohl auch Storm Reid als Riley Able mit von der Partie. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Storm Reid (Euphoria) is rumored to be playing Riley in HBO's #TheLastofUs.



She arrived in Canada at about the same time that the cast/crew returned to Calgary to resume production on the show. And her mother posted this on Instagram: pic.twitter.com/3KkJNgXQG5 — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) January 13, 2022

Erste Story-Details zur The Last of Us-Serie

Worum geht es in The Last of Us? Das Survival-Horror-Action-Adventure spielt in der postapokalyptischen USA, in der vor 20 Jahren eine durch einen Pilz ausgelöste Infektion einen Großteil der Menschheit dahingerafft hat. Die Pilzinfektion befällt das Gehirn seiner Opfer und verwandelt diese zu aggressiven Mutanten (genannt Runner, Stalker, Clicker und Bloater), während ihr Körper zunehmend zerfällt.

Zu den wenigen Überlebenden gehört die junge Ellie, die scheinbar immun gegen den Pilz ist. Gemeinsam mit dem Texaner Joel begeben sie sich auf eine gefährliche Reise quer durchs Land zu einer entfernt liegenden Forschungseinrichtung, die nach einem Gegenmittel für die Infektion sucht und mit Hilfe von Ellies Immunität ein Heilmittel entwickeln könnte.

Der Weg dahin wird für beide zu einem beschwerlichen Roadtrip quer durchs Land, bei dem sie zahlreichen Gefahren ausgesetzt sind – dabei sind die Zombies/Mutanten nicht die einzigen Gegenspieler der beiden. Das ist auch der Grund, weshalb die zwei Ellis besondere Eigenschaften vor anderen geheim halten.

Riley mit Elli im DLC Left Behind © Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment

Wer ist Riley in The Last of Us?

Riley Abel ist eine jugendliche Überlebende, die die Bekanntschaft mit Ellie macht und sich mit ihr anfreundet. Ihr Erscheinen wird zuerst in dem Prequel-Comic The Last of Us: American Dreams zum Videospiel erzählt, in den Games ist ihre Figur im zweiten DLC Left Behind dabei.

Riley ist ein Waisenkind, das bereits zum Ausbruch des Virus einiges mitmachen musste: Als Rileys Vater infiziert wurde, tötete er zuerst ihre Mutter, woraufhin das junge Mädchen ihren eigenen Vater umbringen musste. Wie alle Waisen besuchte sie ab ihrem dreizehnten Lebensjahr ein Militärinternat.

Hier lernt Riley ihre besten Freundin Ellie kennen, die ebenso Waise ist. Gemeinsam wachsen sie hier auf. Jedoch sympathisiert Riley sehr stark mit den Fireflies und versucht sich diesen anzuschließen. Dann verschwindet Riley für einige Wochen spurlos, um unerwartet bei Elli im Internat wieder aufzutauchen. Als sich die beiden Mädchen davonschleichen, setzen sie eine Reihe von Ereignissen in Gang, die beider Leben für immer verändern wird.

Erste Besetzung zur Serie steht fest

Die Liste der wichtigsten Charaktere und ihre Besetzung sieht bislang wie folgt aus:

Pedro Pascal als Joe

Bella Ramsey als Ellie

Nick Offerman als Bill

Gabriel Luna als Tommy

Merle Dandridge als Marlene

Nico Parker als Sarah

Jeffrey Pierce als Perry

Murray Bartlett als Frank

Anna Torv als Tess

Die Serie wird von Neil Druckmann, Spielentwickler und Chef von Naughty Dog, gemeinsam mit Craig Mazin (Erschaffer der Serie Chernobyl) für HBO entwickelt. Die erste Staffel umfasst 10 Episoden und wird voraussichtlich Mitte 2022 mit der Produktion fertig sein. Ein Releasetermin auf HBO für frühestens Ende 2022/Anfang 2023 steht noch nicht fest.

