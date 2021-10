The Last of Us: Ellie-Darstellerin Bella Ramsey vergleicht Serie mit Game of Thrones

Die erfolgreiche Spielreihe The Last of Us von Naughty Dog wird von HBO als Serie adaptiert, Heimat der Erfolgsserien „Game of Thrones“ und „Westworld“. Derzeit finden die Dreharbeiten zur TV-Serie statt, in der die beiden „Game of Thrones“ -Stars Bella Ramsey und Pedro Pascal die Hauptrollen als Ellie und Joe einnehmen.

Während ihr Kollege bereits diverse Erfolge in Filmen wie Serie vorweisen kann, ist es für die junge Britin Bella Ramsey die erste große Hauptrolle in ihrer jungen Schauspielkarriere. Bekanntheit erlangte sie als Lady Lyanna Mormont in der erfolgreichen GoT-Serie, wo sie einen wichtigen Part im Kampf um den Eisernen Thron einnahm.

Zu ihrer Besetzung als Ellie sprach die Schauspielerin kürzlich im Interview mit der BBC und verriet, dass es ein „Privileg und Ehre“ für sie sei. Es fühle sich wie die „größte Angelegenheit“ in ihrer Karriere an. Als sie von der Zusage erfahren hat, war sie gerade an einem anderen Filmset beschäftigt.

„Ich war ziemlich froh, dass ich beschäftigt war und arbeitete, denn es ist eine große Sache. Es kann ziemlich überwältigend sein“, so Bella Ramsey.

Am Filmset in Kanada fühle es sich jedoch an wie einst bei Game of Thrones. Schließlich waren einige Crew-Mitglieder wie Produzentin Carolyn Strauss bereits an der „Game of Thrones“-Serie beteiligt.

Ramsey bestätigte, dass es unter der Filmcrew zahlreiche Fans der „The Last of Us“-Games gebe. Die Serienmacher legen großen Wert darauf, dass die gedrehten Szenen ähnlich die der Videospiele sind. Die Drehorte würden sich so anfühlen, als würde man die Spielwelt betreten, meint Ramsey. Mehr Details dürfe sie aber leider noch nicht verraten.

The Last of Us-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Handlung und Trailer der HBO-Show

Erste Story-Details zur The Last of Us-Serie

Worum geht es in „The Last of Us“? Das Survival-Horror-Action-Adventure spielt in der postapokalyptischen USA, in der vor 20 Jahren eine durch einen Pilz ausgelöste Infektion ein Großteil der Menschheit dahingerafft hat. Die Pilzinfektion befällt das Gehirn seiner Opfer und verwandelt diese zu aggressiven Mutanten (genannt Runner, Stalker, Clicker und Bloater), während ihr Körper zunehmend zerfällt.

Zu den wenigen Überlebenden gehört die junge Ellie, die scheinbar immun gegen den Pilz ist. Gemeinsam mit dem Texaner Joel begeben sie sich auf eine gefährliche Reise quer durchs Land zu einer entfernt liegenden Forschungseinrichtung, die nach einem Gegenmittel für die Infektion sucht und mit Hilfe von Ellies Immunität ein Heilmittel entwickeln könnte.

The Last of Us-Serie: Deepfake-Trailer zeigt Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie

The Last of Us-Serie kommt 2022 auf HBO

Die Produktion der „The Last of Us“-Serie wird von Naughty Dog-Chef Neil Druckmann höchstpersönlich überwacht, der selbst die Vorlage entwarf. Die Spiel-Adaption wird von Carolyn Strauss und Craig Mazin („Chernobyl“) gemeinsam mit Neil Druckmann und Evan Wells von Naughty Dog, PlayStation Productions und Sony Pictures Television entwickelt.

Ein Releasetermin ist noch nicht bekannt. Derweil halten die Serienmacher die Fans mit ersten Bilder von Ellie und Joe bei Laune. Ein erster Trailer lässt noch auf sich warten.

Uncharted, Resident Evil & The Last of Us: Auf diese kommenden Videospieladaptionen können wir uns freuen