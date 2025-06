The Last of Us Part II – Authentische lesbische Beziehung sorgt für neuen Standard

In der Welt der Videospiele ist die Darstellung von Beziehungen oft ein heikles Thema. Vor allem in Bezug auf die Repräsentation von Lesben gibt es noch immer eine Lücke, die nur wenige Titel zu füllen vermögen. The Last of Us Part II hebt sich hier positiv ab, indem es eine Beziehung zeigt, die nicht nur authentisch wirkt, sondern auch als natürlich integrierter Teil der Geschichte angesehen wird. Im Gegensatz zu anderen Spielen, die die Sexualität der Charaktere als Wahlmöglichkeit präsentieren, setzt The Last of Us Part II auf eine kanonische lesbische Figur, Ellie, deren Beziehung zu Dina glaubhaft und bodenständig ist.

Diese Darstellung ist deshalb so wichtig, weil sie queere Beziehungen normalisiert, ohne sie als besonderen Fokus zu inszenieren. Stattdessen sind sie ein natürlicher Bestandteil der post-apokalyptischen Erzählung, die sich um Ellie und ihre Reise dreht. Ganz ähnlich wie in der Serie Arcane zeigt The Last of Us Part II die vielen Facetten der Liebe und verdeutlicht, dass reale und reife Themen jeden Menschen betreffen, unabhängig von Geschlecht, Religion oder Kultur.

Warum ist die Beziehung zwischen Ellie und Dina so besonders?

Im Gegensatz zu den oft oberflächlichen Mehrfachwahl-Romanzen in Spielen, bietet The Last of Us Part II eine subtile und nuancierte Darstellung von Ellies und Dinas Beziehung. Diese ist nicht dazu da, das Publikum zu unterhalten oder zu befriedigen, sondern sie trägt wesentlich zum Verständnis der Charaktere bei. Ihre Beziehung ist ebenso wichtig wie die anderen zwischenmenschlichen Dynamiken im Spiel, wie etwa die zwischen Ellie und Joel oder Abby und Lev. Dina ist bisexuell, was Konfliktpotenzial bietet, jedoch ohne dass darauf ein großes Augenmerk gelegt wird. Stattdessen wird die gleichgeschlechtliche Beziehung als selbstverständlich behandelt.

Das Spiel ist ein Spiegelbild von Ellies Ängsten und Unsicherheiten, insbesondere ihrer Angst vor dem Alleinsein. Im Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass alle Menschen, die ihr wichtig waren, entweder gestorben sind oder sie verlassen haben. Diese Konflikte sind entscheidend für Ellies persönliche Entwicklung und bieten eine tiefere Einsicht in ihre Motivation und Handlungen.

Wie wird die Liebe in The Last of Us Part II dargestellt?

Ellies und Dinas Beziehung ist leicht verständlich, aber vielschichtig und sorgfältig ausgearbeitet, ähnlich wie alle anderen Beziehungen in The Last of Us Part II. Die Zuneigung zwischen ihnen wird dezent durch Tagebucheinträge und Dinas Annäherungsversuche auf einer Party gezeigt. Ihre Gespräche sind natürlich und voller Chemie, während sie durch Seattle und die Umgebung von Jackson streifen. Liebe wird durch Taten dargestellt, nicht durch Worte, wie etwa in der Szene, in der Dina bereit ist, ohne Atemmaske in Sporen zu atmen, um Ellie zu helfen.

Eine der besten Szenen, die Ellie und Dinas Liebe zueinander illustriert, ist, als Ellie nach einer Folterszene zu Dina ins Theater zurückkehrt. Diese größtenteils stille Szene zeigt, wie wichtig beide füreinander sind, und erinnert Dina (und uns) daran, dass Ellie immer noch da ist.

Was macht die Darstellung von Liebe in Spielen wichtig?

Die Beziehung zwischen Ellie und Dina ist real, weil sie Höhen und Tiefen durchläuft. Ihre Liebe zueinander ist etwas, mit dem sich jeder identifizieren kann. Die Konsistenz in ihrer Beziehung zeigt sich darin, dass sie sich gegenseitig schützen und die gemeinsame Zeit genießen. Es geht darum, in einer untoten Welt wirklich zu leben, in der man jederzeit gebissen und infiziert werden könnte. Doch wie bei Abby und Owen hält auch ihre Beziehung nicht, da Ellie in ihrer Rache verloren ist. The Last of Us erinnert uns daran, dass Timing alles ist.

Die subtile Handhabung von queeren Szenen im Spiel verknüpft diese manchmal mit der Stigmatisierung gleichgeschlechtlicher Liebe. Diese Szenen sind nicht aufdringlich, sondern fungieren als Konfliktmomente, ähnlich wie jede andere fiktive Romanze auf der Leinwand. Die Beziehung zwischen Ellie und Dina ist ein Beispiel dafür, wie Liebe in Spielen dargestellt werden kann, wenn sie realistisch und nachvollziehbar sein soll.

Brauchen wir mehr solcher Beziehungen in Spielen?

Ja, denn Beziehungen wie die von Ellie und Dina sind authentisch und nachvollziehbar. Wir alle können auf ein glückliches Ende für Ellie und Dina hoffen, aber so funktioniert die Welt nicht. Liebe in Videospielen ist oft leer oder verführerisch. Shows wie Arcane und Spiele wie The Last of Us zeigen uns realistische Darstellungen aller Arten von Liebe, was die Qualität der konsumierten Medien erheblich stärkt, da nichts beschönigt wird.

Wir benötigen realistische Darstellungen von Liebe, da Medien unsere Wahrnehmung davon prägen können, wie Dinge sind. Die perfekte Liebesgeschichte existiert nicht, und wir sollten nicht nach einer Fantasie streben. Ansonsten werden wir immer enttäuscht sein. Ellie und Dina bekommen kein Happy End (hauptsächlich aufgrund von Ellies Entscheidungen), und das ist in Ordnung. Ob Fiktion oder nicht, das perfekte, glückliche Märchen gibt es nicht – es erfordert Arbeit, um es aufrechtzuerhalten. Die Liebesgeschichte von The Last of Us fängt das perfekt ein und sollte zum Standard werden.

