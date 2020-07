Der Rattenkönig (engl.: Rat King) ist der stärkste Infizierte, dem wir in The Last of Us 2 begegnen. Es handelt sich dabei um ein Monster aus mehreren Infizierten gleichzeitig. Damit bringt Naughty Dog das namensgebende Rattenkönig-Phänomen auf eindrucksvoll abartige Weise ins Game. Mit diesem Guide helfen wir euch, die Bestie im Bosskampf zur Strecke zu bringen.

The Last of Us 2: Der Kampf gegen den Rat King

Phase 1 – Das große Ungetüm

Der Rat King aus „The Last of Us 2“ hält wirklich viel Schaden aus, daher solltet ihr mit den stärksten Geschossen schnell Damage austeilen. Denn im Gegensatz zu anderen Infizierten besitzt der Rattenkönig nicht eine einzige Schwäche. Nutzt Bomben, Flinten, Molotovs und den Flammenwerfer – also praktisch alles. Hoffentlich habt ihr viel Munition aufgespart.

Zwischen den Angriffen müsst ihr häufig weglaufen, da ihr dem Rattenkönig auf keinen Fall zu Nahe kommen dürft, sonst seid ihr sofort tot. Zudem rennt das Monstrum durch jegliche Angriffe, ihr könnt ihn mit euren Wummen also nicht zurückdrängen. Zu allem Überfluss macht er auch vor Wänden keinen Halt und bricht einfach hindurch.

© SIE/Naughy Dog

Phase 2 – Das Monster teilt sich

Ist die erste Phase des Kampfes nach genug ausgeteiltem Schaden überstanden, splittet sich der Rattenkönig auf. Dann habt ihr es mit einem Stalker-Teil und einem größeren Bloater-Teil zu tun. Der Stalker-Teil ist unverwundbar, solange der Bloater-Teil noch lebt. Fokussiert eure Angriffe also ausschließlich auf das größere Ungetüm.

Ist der Bloater-Teil besiegt, flüchtet der Stalker-Teil in einen weiteren Raum, wo ihr ihn stellen könnt. Stellt aber vorab sicher, alles an Munitionsnachschub im Bosskampf-Gebiet aufgesammelt zu haben.

© SIE/Naughty Dog

Phase 3: Der Stalker-Teil

Begebt ihr euch in den nächsten Raum, in den der Stalker geflüchtet ist, greift er euch erstmal an. Dann beginnt die dritte Phase des epischsten „The Last of Us 2“-Kampfes. Der Stalker wird sich oft verstecken und Sporenbomben aus der Entfernung werfen. Versucht also die Distanz zu mindern. Wenn ihr geschickt seid, könnt ihr mit dem Stalker in den unmittelbaren Nahkampf gehen, sodass er keine Sporenbomben mehr wirft. Achtet aber unbedingt auf das richtige Ausweichen. Geht sonst lieber auf Nummer sicher und nutzt Schusswaffen aus kürzerer Distanz.

© SIE/Naughty Dog

Tipp: Lasst euch nur nicht packen!

Alles in allem solltet ihr mit dem Rat King aber gut klarkommen. Die einzige Schwierigkeit in dem Kampf ist es, die Orientierung in dem Kampfbereich nicht zu verlieren. Rennt ihr in eine Ecke oder Sackgasse und werdet von dem Rattenkönig oder den beiden Teilen eingekesselt, könnt ihr schnell das Zeitliche segnen, da euch das große Monstrum sofort killt, sobald es euch packt.

The Last of Us 2 bindet für die Darstellung des Rattenkönigs drei Schauspieler zusammen

Lauft ihr dagegen häufig vor dem Rat King weg, weicht aus und durchlöchert den Infizierten-Körper beständig mit euren Kugeln, dann solltet ihr den Sieg relativ sicher in der Tasche haben – Resident Evil lässt grüßen.