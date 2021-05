Star Wars: The Bad Batch – Hasbro spoilert Bösewicht der Serie

Disney und Hasbro haben hinsichtlich des „Star Wars“-Merchandise schon alles für die neue Animationsserie Star Wars: The Bad Batch vorbereitet. Was in diesem Fall jedoch schon von langer Hand geplant war, immerhin gab es die Kloneinheit 99 bereits seit der 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars, in der sie vorgestellt wurde. Die Designs von Hunter, Crosshair, Tech, Wrecker und Echo standen also schon vor dem Startschuss der neuen Serie am 4. Mai 2021 fest.

Und sie haben mittlerweile nahezu alle ein entsprechendes Merch-Pendant erhalten beziehungsweise bekommen dieses noch im Laufe des Jahres – die offizielle Vorstellung und der Start der Vorbestellungen liegen jedoch schon hinter uns.

Umso spannender sind also die ganz neuen und unbekannten Charaktere, die in The Bad Batch auftauchen, von denen Hasbro (wie so oft) nun einen kommenden Bösewicht gespoilert hat. Auf der Seite des Galaktischen Imperiums wird sich dieser Spoiler der Kloneinheit 99 in den Weg stellen.

An der Stelle sprechen wir eine obligatorische Spoilerwarnung aus. Um wen handelt es sich also?

Vizeadmiral Rampart als neuer Schurke?

Neben Gouverneur Tarkin wird es wohl einen weiteren Bösewichten geben und zwar Vizeadmiral Rampart, der sich um die Klone kümmert. Wir erfahren erst einmal nicht viel über Vizeadmiral Rampert, außer:

„Nach dem Fall der Republik: Vizeadmiral Rampart soll die Klontruppen auf Kamino für Gouverneur Tarkin überwachen.“

Seine Actionfigur aus der „The Black Series“-Premiumreihe ist ab sofort erhältlich im Vorverkauf. Witzigerweise liegt neben der Rampart-Figur mit Blaster sogar noch ein kleines Goodie bei und zwar der notorische Mausdroide.

Damit könnt ihr euer Wohnzimmer ein wenig imperiales Flare einhauchen. Bedenkt allerdings, die 6 Zolle große Figur wird erst ab dem 30. November 2021 versandt. Sie kostet rund 30 Euro.

Vizeadrmiral Rampert samt Mausdroide © Disney/Hasbro

Derweil freuen wir uns über regelmäßigen, neuen „Star Wars“-Content auf Disney Plus. Jeden Freitag debütiert hier eine neue Episode „Star Wars: The Bad Batch“! Und wir sind gespannt, ob Vizeadmiral Rampert in der Serie eine gute Figur macht.