The Adventures of Lumen N – Steampunk-Heldenreise im Dark Horse Comics-Universum

Die Welt von Dark Horse Comics wird um eine aufregende neue Serie erweitert: The Adventures of Lumen N. Diese Serie bringt dich in das Jahr 1901 und lässt dich die Abenteuer von Lumen, einer 13-jährigen Heldin, erleben. Lumen wird in eine Welt voller Geheimnisse und Gefahren geworfen, als sie herausfindet, dass ihr Großvater niemand Geringerer als der legendäre Captain Nemo ist.

Ein Abenteuer mit Captain Nemo

Wer ist Captain Nemo? Captain Nemo ist eine fiktive Figur, die von Jules Verne geschaffen wurde und in den Romanen „20.000 Meilen unter dem Meer“ und „Die geheimnisvolle Insel“ auftaucht. Er ist bekannt für seine Reisen mit dem U-Boot Nautilus und seinen Kampf gegen den Imperialismus.

In The Adventures of Lumen N. entdeckt die junge Lumen, dass Captain Nemo ihr Großvater ist, was ihr Leben für immer verändert. Diese Verbindung zu einem der größten Charaktere der viktorianischen Science-Fiction eröffnet ihr eine Welt voller steampunkiger Abenteuer und Herausforderungen.

Die Entstehung der Serie

Wer steckt hinter der Serie? Die Serie wurde von einem beeindruckenden Team entwickelt, darunter James Robinson, bekannt für Werke wie „Starman“, Phil Hester, Marc Deering, Bill Crabtree und Jim Campbell. James Robinson äußerte seine Begeisterung über die Zusammenarbeit:

„Ich bin absolut begeistert, mit Phil, Marc und Bill zusammenzuarbeiten, um The Adventures of Lumen N. zum Leben zu erwecken.“

Auch Phil Hester und Marc Deering teilen diese Begeisterung. Hester erklärte:

„Ich wollte schon mein ganzes Leben lang mit James arbeiten, besonders an einem Buch wie Lumen N. Es ist ein Buch, das geteilt werden soll, und ich hoffe, Sie lassen es uns mit Ihnen teilen.“

Die Geschichte von Lumen

Was erwartet Lumen in ihrer Geschichte? Lumen, eine junge Abenteurerin, stellt sich vielen Fragen, darunter das Schicksal ihres seit Jahren verschwundenen Vaters. Die Angriffe einer Armee von Steampunk-Assassinen auf ihr Zuhause enthüllen erste Antworten. Diese Ereignisse setzen eine Kette von Abenteuern in Gang, bei denen Lumen die Welt retten muss.

Veröffentlichung und Vorbestellung

Wann erscheint die Serie? The Adventures of Lumen N. #1 wird am 3. September 2025 in den Comicläden erscheinen. Das Heft kann jetzt für 4,99 Euro in deinem örtlichen Comicshop vorbestellt werden.

Was hältst du von dieser neuen Steampunk-Abenteuerreihe? Teile deine Meinung in den Kommentaren!