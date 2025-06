Sword of the Sea Day-One kostenlos bei PS Plus – Release am 19. August 2025

Gute Nachrichten für PlayStation-Spieler: Ein bevorstehendes PS5-exklusives Spiel wird ab dem ersten Tag seiner Veröffentlichung kostenlos mit einem PlayStation Plus-Abonnement verfügbar sein. Das Spiel wird auch auf dem PC erhältlich sein, jedoch auf keiner anderen Konsole, was es zu einem PS5-Konsolenexklusiv macht. Ob es irgendwann auf Nintendo Switch 2 oder Xbox-Konsolen erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Momentan gibt es jedoch keine Informationen darüber, dass das Spiel auf diesen Plattformen verfügbar sein wird. Das Veröffentlichungsdatum ist der 19. August 2025, und ab diesem Zeitpunkt ist es für PS Plus-Abonnenten kostenlos verfügbar.

Das Spiel: Sword of the Sea

Was ist Sword of the Sea? Das PS5-Spiel trägt den Namen „Sword of the Sea“ und ist das neueste Werk von Giant Squid Studio, dem Entwickler hinter den Spielen Abzu (2016) und The Pathless (2020). The Pathless war bei seiner Veröffentlichung ein PS5-Launch-Titel und ebenfalls ein Konsolenexklusivspiel. Ähnlich war Abzu bei seiner Veröffentlichung ein PS4-Konsolenexklusivspiel. Beide Spiele fanden später ihren Weg auf andere Konsolenplattformen.

Das Spiel wurde erstmals im Jahr 2023 angekündigt, aber das Veröffentlichungsdatum wurde erst jetzt bekanntgegeben. Es war zuvor auch nicht bekannt, dass es ein PS Plus Day-One-Titel sein würde. Sword of the Sea wird als ein Abenteuer beschrieben, bei dem man mit einem schwebenden Schwert über surreale, wellenförmige Landschaften gleitet, um ein verlorenes Meer voller Leben zu enthüllen.

Gameplay und Entwicklung

Wer steckt hinter Sword of the Sea? Der visionäre Künstler hinter Abzu, The Pathless und Journey hat erneut seine Kreativität unter Beweis gestellt. Im Spiel surfst du über die Landschaften der Nekropole, um ein verborgenes Meer zu entdecken. Dabei gleitest du mit einem schwebenden Schwert über sich verändernde Meere aus Sand, Magma und Eis und erkundest skateparkähnliche Ruinen.

Die Musik des Spiels stammt von Austin Wintory, was die Atmosphäre des Spiels zusätzlich bereichert. Wie ein Spieler kommentierte, fühlt sich Sword of the Sea an wie eine Mischung aus Journey und Abzu, jedoch auf einem Snowboard.

Reaktionen der Community

Was sagen die Fans? Die Reaktionen auf den neuen Trailer waren überwältigend positiv. Ein Kommentar beschreibt das Spiel als „Journey trifft Abzu auf einem Snowboard“, was viele Spieler begeistert. Ein anderer Spieler meinte: „Ich schwöre, das wird ein neuer Eintrag in meinen Top 5 Lieblingsspielen aller Zeiten.“

Es bleibt spannend zu sehen, wie sich Sword of the Sea nach seiner Veröffentlichung schlagen wird. Die Kombination aus innovativem Gameplay, atemberaubender Grafik und mitreißender Musik lässt die Vorfreude bei den Fans weiter steigen.

Was denkst du über die Veröffentlichung von Sword of the Sea als PS Plus Day-One-Titel? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren mit uns!