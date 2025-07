Super Mario Galaxy 2: Kommt das Remaster für die Nintendo Switch 2?

Super Mario Galaxy 2, einst als Paradebeispiel für das Beste im 3D-Mario-Universum gefeiert, droht langsam in Vergessenheit zu geraten. Trotz perfekter Bewertungen bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2010 scheint Nintendo seine Existenz fast zu ignorieren. Warum also wird diesem Meisterwerk nicht der Respekt gezollt, den es verdient?

Nintendo und die Vernachlässigung von Super Mario Galaxy 2

Was hat Nintendo mit Super Mario Galaxy 2 vor? Trotz seiner Erfolge wurde Super Mario Galaxy 2 im Jahr 2020 nicht in die Super Mario 3D All-Stars-Sammlung aufgenommen. Selbst bei Jubiläen und anderen Feierlichkeiten bleibt das Spiel weitgehend unerwähnt. Dabei wäre gerade jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um das Spiel neu aufleben zu lassen – insbesondere auf der Nintendo Switch 2.

Der Grund für diese Vernachlässigung könnte sein, dass Nintendo seine Ressourcen auf andere erfolgreiche Franchise-Titel konzentriert. Spiele wie Mario Kart World und Donkey Kong Bananza ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich und bieten Fans eine Fülle von Nostalgie und neuen Erlebnissen.

Die Einzigartigkeit von Super Mario Galaxy 2

Warum ist Super Mario Galaxy 2 so besonders? Super Mario Galaxy 2 übertrifft seinen Vorgänger in vielerlei Hinsicht. Während das erste Spiel die Spieler schrittweise in neue Mechaniken einführte, wirft Galaxy 2 dich sofort in eine Vielfalt an neuen Ideen. Vom Cloud-Power-Up bis hin zu Yoshi als spielbarem Charakter, der mit präziser Steuerung glänzt, bietet das Spiel eine beispiellose Vielfalt.

Ein weiteres Highlight sind die verschiedenen Galaxien, die jeweils wie eigenständige Abenteuer erscheinen. Die Einführung von Power-Ups wie Rock Mario und Dash Pepper steigert zudem den Spielspaß. Diese Elemente lassen das Spiel wie ein Feuerwerk an Kreativität wirken, das bei jedem Levelstart aufs Neue überrascht.

Der Weg zurück auf die Nintendo Switch 2

Wie könnte ein Comeback von Super Mario Galaxy 2 aussehen? Mit dem 40. Jubiläum von Super Mario Bros. im September 2025 wäre ein Remaster von Super Mario Galaxy 2 auf der Nintendo Switch 2 ein würdiger Beitrag zu den Feierlichkeiten. Nintendo könnte das Spiel in einer erweiterten Version von Super Mario 3D All-Stars präsentieren, was nicht nur die Nostalgie, sondern auch die technische Leistung der neuen Konsole unterstreichen würde.

Ein solches Remaster könnte sowohl erfahrene Fans als auch neue Spieler begeistern und die Magie von Super Mario Galaxy 2 erneut erstrahlen lassen. Es wäre eine Gelegenheit, die kreative Vielfalt und den Spielspaß dieser Perle einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

