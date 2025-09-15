Sucker Punch entlässt Künstlerin – Ghost of Yotei weiterhin im Zeitplan

Die Entlassung einer führenden Charakterkünstlerin von Sucker Punch Productions, dem Studio hinter dem kommenden PlayStation 5-Titel Ghost of Yotei, hat in der Gaming-Community für Aufsehen gesorgt. Drew Harrison, die seit September 2016 als Senior Character Artist bei Sucker Punch tätig war, wurde nach einem kontroversen Kommentar auf ihrer Bluesky-Seite entlassen. Der Kommentar bezog sich auf die kürzliche Ermordung des rechten politischen Kommentators Charlie Kirk, die am 10. September 2025 stattfand.

Während einer öffentlichen Veranstaltung an der Utah Valley University wurde Kirk von einem Attentäter in den Hals geschossen und später im Krankenhaus für tot erklärt. Harrisons Kommentar, der den Super Mario-Franchise in Verbindung mit dem Vorfall brachte, sorgte für Empörung und führte letztlich zu ihrer Entlassung.

Die Kontroverse um Drew Harrison

Was hat Drew Harrison tatsächlich gesagt? Auf ihrer Bluesky-Seite schrieb Harrison: „Ich hoffe, der Name des Schützen ist Mario, damit Luigi weiß, dass sein Bruder ihn unterstützt.“ Diese Aussage war eine Anspielung auf Luigi Mangione, der für den Mord an Brian Thompson im Jahr 2024 angeklagt wurde, und bezog sich gleichzeitig auf die bekannten Videospielcharaktere Mario und Luigi. Kurz nach dieser kontroversen Äußerung folgte ein weiterer Post, in dem Harrison klarstellte, dass sie ihre Äußerungen als Akt des Widerstands gegen Faschismus ansieht: „Wenn es mich meinen Traumjob gekostet hat, gegen Faschismus zu kämpfen, würde ich es 100-mal stärker wieder tun.“

Die Reaktionen auf Harrisons Entlassung sind geteilt. Einige Mitglieder der Gaming-Community haben das Studio Sucker Punch für ihre Entscheidung kritisiert, während andere der Meinung sind, dass die Konsequenzen angemessen sind. Eine Diskussion über die Grenzen der Meinungsfreiheit und die Verantwortung von Mitarbeitern in der Öffentlichkeit ist entbrannt.

Die Auswirkungen auf Ghost of Yotei

Wie beeinflusst dieser Vorfall die Veröffentlichung von Ghost of Yotei? Ghost of Yotei, das am 2. Oktober 2025 erscheinen soll, wird als eines der größten PlayStation 5-Spiele der Herbstsaison erwartet. Trotz der Kontroverse um Harrison scheint das Spiel weiterhin auf Kurs für seinen geplanten Veröffentlichungstermin zu sein. Einige Spieler haben jedoch angekündigt, ihre Vorbestellungen zu stornieren, um gegen die Entlassung der Künstlerin zu protestieren.

Das Spiel wird von Sucker Punch entwickelt und von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht. Es ist ein Action-Adventure-Spiel, das die Tradition von Ghost of Tsushima fortsetzt und eine offene Welt mit intensiven Kampfszenen bietet. Trotz der Kontroversen um die Entlassung von Harrison bleibt die Vorfreude auf das Spiel hoch, insbesondere da es neue Features wie den Kurosawa-Modus und Präsentationen inspiriert von großen japanischen Regisseuren enthält.

Reaktionen aus der Community

Wie reagieren die Spieler und die breite Öffentlichkeit? Die Entlassung von Harrison hat eine Vielzahl von Reaktionen hervorgerufen, die von Unterstützung bis hin zu scharfer Kritik reichen. Einige Kommentatoren sehen ihre Äußerungen als unangemessen und befürworten die Entscheidung von Sucker Punch, während andere der Meinung sind, dass die Meinungsfreiheit verteidigt werden sollte. Die Diskussion in den sozialen Medien ist lebhaft, wobei einige Nutzer betonen, dass die Trennung von persönlichen Ansichten und beruflichen Verantwortungen wichtig ist.

Einige Mitglieder der Community haben sogar eine GoFundMe-Kampagne in Betracht gezogen, um Harrison finanziell zu unterstützen. Sie hat jedoch erklärt, dass sie bevorzugt, wenn Spenden an Organisationen wie die American Civil Liberties Union oder das Trevor Project gehen, die sich für Bürgerrechte und Suizidprävention einsetzen.

Abschließende Gedanken

Welche Lehren können aus diesem Vorfall gezogen werden? Die Situation um Drew Harrison und Ghost of Yotei zeigt die Herausforderungen, denen Entwickler in der heutigen, stark vernetzten Welt gegenüberstehen. Die Balance zwischen Meinungsfreiheit und den beruflichen Erwartungen in der Gaming-Branche ist ein sensibles Thema, das weiterhin diskutiert wird. Die Art und Weise, wie Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit solchen Herausforderungen umgehen, wird die öffentliche Wahrnehmung und letztlich auch den Erfolg von Spielen beeinflussen.

