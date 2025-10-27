Stray wird kostenlos bei PS Plus Essential – Hol es dir im November 2025!

Die Gaming-Community wird derzeit von einer spannenden Nachricht aus der Welt der PlayStation Plus-Abonnements erfasst. Ein bekannter Leaker, Billbil-Kun, hat kürzlich enthüllt, dass das beliebte Abenteuerspiel Stray im November 2025 als eines der kostenlosen PS Plus Essential-Spiele verfügbar sein wird. Diese Nachricht sorgt für Aufregung, da Stray zu den beliebtesten Titeln im PlayStation-Ökosystem gehört.

Was macht Stray so besonders?

Warum ist Stray so beliebt? Stray bietet eine einzigartige Spielerfahrung, bei der du in die Rolle einer Katze schlüpfst. Gemeinsam mit deinem Drohnenbegleiter B-12 erkundest du eine von Maschinen und Robotern bevölkerte Stadt. Spieler schätzen das Spiel nicht nur wegen seiner beeindruckenden Grafik und des Leveldesigns, sondern auch wegen der innovativen Darstellung des Katzenprotagonisten. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2022 hat Stray zahlreiche positive Kritiken erhalten und einen Durchschnittsscore von 84 auf OpenCritic erreicht.

Was bedeutet die Aufnahme von Stray für PS Plus Essential? Die Aufnahme von Stray in das PS Plus Essential-Angebot ist eine fantastische Gelegenheit für Abonnenten, die das Spiel bisher verpasst haben. Da es ursprünglich als PlayStation-Exklusivtitel und direkt zum Start von PS Plus Extra verfügbar war, bleibt es ein Dauerbrenner bei den Spielern. Wer das Spiel noch nicht ausprobiert hat, kann es ab dem 4. November 2025 herunterladen und spielen, solange das PS Plus-Abonnement aktiv bleibt.

Weitere Angebote im November 2025

Welche Spiele waren im Oktober 2025 erhältlich? Im Oktober 2025 konnten PS Plus Essential-Abonnenten Spiele wie Alan Wake 2, Coccon und Goat Simulator 3 herunterladen. Besonders Alan Wake 2 stach hervor, nachdem es mehrere Auszeichnungen bei den Game Awards 2024 gewann. Diese Auswahl zeigt, dass PlayStation Plus seinen Abonnenten regelmäßig hochwertige Spiele bietet.

Welche Spiele könnten noch im November 2025 erscheinen? Neben Stray bleibt abzuwarten, welche weiteren Spiele im November 2025 für PS Plus Essential-Abonnenten bereitgestellt werden. Die vollständige Liste der Spiele wird voraussichtlich am 29. Oktober 2025 bekanntgegeben. Angesichts der bisherigen Angebote in diesem Jahr, darunter Titel wie Psychonauts 2, Lies of P und Diablo 4, können sich Gamer auf weitere spannende Überraschungen freuen.

Ein gutes Jahr für PS Plus Essential

Warum ist 2025 ein starkes Jahr für PS Plus Essential? Das Jahr 2025 hat sich bisher als besonders erfolgreich für PS Plus Essential-Abonnenten erwiesen. Mit einer Vielzahl hoch bewerteter Spiele, die in den letzten Monaten angeboten wurden, bleibt der Dienst für viele Gamer attraktiv. Die Hinzufügung von Stray im November ist ein weiteres Highlight, das das Angebot abrundet.

Insgesamt bietet PlayStation Plus seinen Abonnenten eine beeindruckende Sammlung an Spielen und hält die Gaming-Community gespannt auf die nächsten Ankündigungen. Welche Titel werden deiner Meinung nach als nächstes den Weg in die PS Plus Essential-Bibliothek finden? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!