Steam stoppt Support für Windows 10 32-Bit – Upgrade erforderlich bis 2026

Valve hat kürzlich bekannt gegeben, dass Steam ab dem 1. Januar 2026 den Support für das Betriebssystem Windows 10 in seiner 32-Bit-Version einstellen wird. Diese Ankündigung markiert das Ende der Unterstützung für das letzte 32-Bit-Betriebssystem, das Steam derzeit unterstützt. Nutzern wird empfohlen, auf ein 64-Bit-Betriebssystem zu wechseln, um mögliche technische Probleme zu vermeiden.

Dieses Vorgehen von Steam ist Teil eines anhaltenden Trends, die Unterstützung für das einst beliebte Betriebssystem zu reduzieren. Nach der Einführung von Windows 11 im Jahr 2021 erklärte Microsoft, dass der Mainstream-Support für Windows 10 am 14. Oktober 2025 enden wird. Für Nutzer, die weiterhin Windows 10 verwenden möchten, bietet Microsoft ein erweitertes Sicherheitsupdate-Programm an, wobei die Kosten je nach kommerziellen oder individuellen Nutzern variieren können.

Was bedeutet das für Nutzer von Steam?

Welche Auswirkungen hat das Ende des Supports? Ab dem 1. Januar 2026 werden keine Updates mehr für Nutzer von Windows 10 32-Bit angeboten. Dies bedeutet, dass Steam keine Funktionalität oder technischen Support für Probleme im Zusammenhang mit 32-Bit-Systemen garantieren kann. Laut Steams Hardware-Umfrage aus August 2025 sind von dieser Änderung 0,01 % der befragten Nutzer betroffen. Im Vergleich dazu ist Windows 11 64-Bit das beliebteste Betriebssystem und wird von 60,39 % der befragten Steam-Nutzer verwendet.

Windows 10 64-Bit folgt mit 35,08 % auf dem zweiten Platz. Trotz der Deadline von Microsoft im Oktober wird der Support für Windows 10 64-Bit durch Steam fortgesetzt. Spiele und Apps, die auf 32-Bit-Basis laufen, werden weiterhin auf Steam funktionieren, allerdings ohne die neuesten Features.

Warum stellt Steam den Support ein?

Welche Gründe gibt es für diese Entscheidung? Valve hat klargestellt, dass Steam selbst auf Systemtreiber und Bibliotheken angewiesen ist, die von 32-Bit-Versionen von Windows nicht unterstützt werden. Daher wird auf ein exklusives 64-Bit-Betriebssystem umgestellt. Dieser Schritt erfolgt, da immer mehr Spiele die Nutzer dazu zwingen, auf Windows 11 oder andere 64-Bit-Betriebssysteme umzusteigen.

Mit der bevorstehenden Frist von Microsoft werden auch Spiele wie Final Fantasy 14 den Mainstream-Support für Windows 10 am 14. Oktober 2025 einstellen. Nutzer, die ihre PCs nicht auf ein 64-Bit-Betriebssystem upgraden, werden nicht in der Lage sein, die neuesten Funktionen von Steam zu nutzen.

Was solltest du jetzt tun?

Wie kannst du dich auf die Änderung vorbereiten? Für Nutzer, die weiterhin ihre Lieblingsspiele auf Steam genießen möchten, empfiehlt Valve ein Upgrade auf ein 64-Bit-Betriebssystem. Dies minimiert potenzielle Risiken und ermöglicht es, die neuesten Funktionen und Updates von Steam zu nutzen. Wenn du noch ein 32-Bit-System verwendest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um über ein Upgrade nachzudenken.

Was denkst du über diese Änderung? Planst du ein Upgrade deines Systems oder bleibst du bei deiner aktuellen Konfiguration? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!