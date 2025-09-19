Steam stoppt erotische Spiele-Updates – Was hält die Gaming-Community davon?

Steam hat kürzlich seine Regeln geändert, um ein potenzielles Schlupfloch für Spiele zu schließen, die Inhalte nur für Erwachsene über reguläre Updates veröffentlichen. Diese Änderung kam, nachdem Valve im Juli 2025 begonnen hatte, über 400 erwachsene Spiele von der Plattform zu entfernen, da sie nicht den Regeln der Zahlungsanbieter entsprachen.

Einfluss von Zahlungsanbietern und Aktivistengruppen

Warum hat Valve diese Änderungen vorgenommen? Der Hauptgrund für Valves Entscheidung war der Druck von Zahlungsanbietern, die Bedenken hinsichtlich der Einhaltung ihrer Richtlinien durch einige Titel äußerten. Eine australische Aktivistengruppe namens Collective Shout spielte ebenfalls eine Rolle, indem sie die Zahlungsanbieter dazu drängte, Maßnahmen zu ergreifen.

Die Reaktion der Gaming-Community war überwiegend negativ. Viele Entwickler und Gamer sehen die Änderungen als Zensur an, die insbesondere LGBTQ+-Spiele und marginalisierte Schöpfer betrifft. Die International Game Developers Association (IGDA) hat sich ebenfalls gegen die Zensur ausgesprochen und erklärt, dass sie die Vielfalt und Kreativität in der Spieleindustrie beeinträchtigt.

Regeländerungen für NSFW-Inhalte

Wie wirken sich die neuen Regeln auf Entwickler aus? Laut den neuen Regeln dürfen Spiele keine Erwachsenen-Inhalte mehr über reguläre Updates hinzufügen, es sei denn, es handelt sich um neue DLCs. Ein Entwickler von Tales of Legendary Lust Aphrodisia teilte mit, dass das Spiel im August 2025 in den Überprüfungsprozess ging und das Team über die neuen Regeln informiert wurde.

Diese Änderung folgt einer früheren Entscheidung, die es Spielen mit erwachsenen Themen untersagte, im Early Access veröffentlicht zu werden. Entwickler sind frustriert, aber viele erkennen den externen Druck an, dem Valve ausgesetzt ist. Eine Petition gegen die Steam-Zensur hat mittlerweile mehr als 250.000 Unterschriften gesammelt und zeigt die Unzufriedenheit der Community.

Auswirkungen auf andere Plattformen

Was passiert auf anderen Plattformen? Auch andere Plattformen wie Itch.io haben ähnliche Maßnahmen ergriffen. Im Juli 2025 wurden alle NSFW-Inhalte von den öffentlichen Seiten entfernt und eine vollständige Überprüfung der auf der Website gehosteten Titel durchgeführt. Dies führte dazu, dass viele Spiele, einschließlich einiger beliebter Titel, nicht mehr gelistet wurden.

Obwohl sowohl Steam als auch Itch.io für ihre Entscheidungen kritisiert wurden, haben beide Plattformen bisher nicht zurückgerudert. Dies wirft Fragen über die Zukunft von Erwachsenen-Inhalten in der digitalen Spielewelt auf.

Die Zukunft der Plattformen

Wie könnte sich die Situation entwickeln? Die Entwicklungen bei Steam und Itch.io könnten einen Präzedenzfall für andere Plattformen schaffen, die ähnliche Maßnahmen ergreifen könnten. Dies könnte zu einer weitergehenden Debatte über Zensur und die Rolle von Zahlungsanbietern in der Spieleindustrie führen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Änderungen auf die Vielfalt und Kreativität der Spielelandschaft auswirken werden. Deine Meinung ist gefragt: Wie siehst du die aktuellen Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Gaming-Community? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!