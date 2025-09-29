Steam Herbstaktion 2025 – Top-Spiele und Rabatte bis Oktober sichern!

Die Steam Herbstaktion 2025 ist gerade gestartet und bietet dir eine Fülle an spannenden Rabatten auf eine Vielzahl von Titeln, sowohl alt als auch neu. Steam ist die führende Plattform für PC-Gaming, bekannt für seine regelmäßigen Verkaufsaktionen, die dir helfen, eine beeindruckende Sammlung von Spielen aufzubauen. Diese Jahreszeit ist keine Ausnahme, da die Herbstaktion einige der heißesten Spiele des Jahres 2025 zu reduzierten Preisen anbietet.

Große Titel im Angebot

Welche Spiele sind bei der Herbstaktion im Angebot? Einige der herausragenden Titel, die du bei der diesjährigen Herbstaktion ergattern kannst, sind Monster Hunter Wilds, das 2023 mit dem Game of the Year ausgezeichnete Baldur’s Gate 3 und die Enhanced Edition von Grand Theft Auto V. Diese Spiele sind bekannt für ihre fesselnde Handlung und packenden Spielmechaniken.

Monster Hunter Wilds, veröffentlicht am 28. Februar 2025, ist ein Action-Rollenspiel, das dich in die verbotenen Länder führt, wo du als Jäger auf riesige Monster triffst. Mit über 8 Millionen verkauften Exemplaren in den ersten drei Tagen ist es das bisher am schnellsten verkaufte Spiel von Capcom.

Unschlagbare Rabatte

Welche Rabatte gibt es während der Herbstaktion? Du kannst einige der besten Angebote des Jahres erwarten, darunter Titel wie Mafia 3, Doom Eternal, Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider und Desperados 3, alle für weniger als 4 Euro. Diese Spiele bieten eine gute Mischung aus Action, Abenteuer und strategischem Gameplay.

Für Fans von Indie-Games gibt es ebenfalls großartige Angebote. Spiele wie der kooperative Kletterer Peak und der Horrorhit R.E.P.O. sind für etwa 7 Euro erhältlich. Rematch, ein einzigartiges Fußballspiel, bietet einen Rabatt von 20 %, was den Preis auf 24 Euro senkt.

Vielfalt für jeden Geschmack

Welche neuen Spiele sind verfügbar? Die Herbstaktion bietet dir auch die Gelegenheit, einige der neuesten Veröffentlichungen von 2025 zu entdecken. Dazu gehören Assassin’s Creed Shadows, Blue Prince und Doom: The Dark Ages. Diese Titel bieten dir frische Erlebnisse und spannende Abenteuer, die es zu erkunden gilt.

Assassin’s Creed Shadows und Doom: The Dark Ages sind besonders hervorzuheben, da sie frische Perspektiven auf etablierte Franchises bieten und sowohl alte als auch neue Fans ansprechen.

Ende der Herbstaktion

Wann endet die Steam Herbstaktion? Die Herbstaktion endet am 6. Oktober 2025, was etwas früher ist als in den vergangenen Jahren. Es bleibt unklar, warum Steam die Aktion dieses Jahr früher beendet, aber es könnte sein, dass später im Oktober weitere Rabatte, möglicherweise rund um Halloween, geplant sind.

Nutze also die Gelegenheit, dich mit neuen Spielen einzudecken und vielleicht einige Klassiker zu entdecken, die du bisher verpasst hast. Die Vielfalt der angebotenen Spiele sorgt dafür, dass für jeden etwas dabei ist.

Was denkst du über die diesjährige Herbstaktion von Steam? Teile deine Meinung in den Kommentaren!