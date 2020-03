Wie Valve nun erklärt, bleiben viele während der Corona-Pandemie zu Hause und machen Gebrauch vom Internet. Darunter fallen selbstverständlich auch Entertainment-Beschäftigungen wie Games auf Steam. Das geht ganz schön auf die Leitung, weshalb sich das Unternehmen nun einige Gedanken zur aktuellen Lage gemacht hat und ein paar Tipps mit auf den Weg geben möchte.

Download-Einstellungen auf Steam richtig verwalten

Mit den nachfolgenden Empfehlungen von Valve könnt ihr die Download-Einstellungen eurer Steam-Clients ideal nutzen und an die gegenwärtige Situation anpassen.

Spiele auf Steam einfacher finden, diese Features sind neu im Shop

Automatische Updates verschieben: Wenn ihr einige Games nicht mehr zockt und sie immer noch aktualisiert werden, könntet ihr sie auch dann updaten, wenn nicht gerade Stoßzeiten vorherrschen. Steam verteilt diese Updates nun ab sofort über mehrere Tage hinweg.

Lediglich Games, die ihr in den letzten drei Tagen gespielt habt, werden dann sofort aktualisiert. Wenn ihr eines startet, wird es selbstverständlich sofort mit einem Update versehen.

Wichtig ist, dass ihr die Updates im Download-Manager selbst starten oder pausieren könnt. Schaut also hier vorbei und entscheidet, was wichtig wäre und was nicht.

Kontrolle über Einstellungen: Nutzt die Drosselungs-Funktionen von Steam! Dafür hat Valve eine Reihe von Tipps vorbereitet, die wir euch hier übersichtlich auflisten:

Zeitfenster für automatische Updates selber festlegen, sodass Steam nicht während der Arbeitszeit im Homeoffice die Downloads startet.

Das automatische Update bei heruntergeladenen Spielen ganz deaktivieren.

Verbindungsgeschwindigkeit zu Steam drosseln.

Bibliotheksordner nutzen, um so selten gespielte Games von einer SSD auf HDD zu verschieben. So könnt ihr Games optimal zwischenlagern und müsst sie nicht vorerst löschen, um sie später wieder installieren zu müssen.

Wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks für die aktuelle Situation habt, scheut euch nicht, diese weiter unten in den Kommentaren mit der PlayCentral-Community zu teilen. Ich denke, dass jede Hilfe willkommen ist, mag sie auch noch so klein sein. Aber schließlich stecken wir alle in derselben Situation.