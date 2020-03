Coronavirus führt zu User-Rekord auf Steam

Nachdem Versammlungen und Events über weite Teile des Landes abgesagt wurden und die Schulen und Kindergärten selbst in Deutschland geschlossen wurden, trifft der Coronavirus in unterschiedlicher Weise sogar die Videospielindustrie.

Unter anderem traf es kurzerhand das Xbox Live-Netzwerk, das für einen kleinen Zeitraum nicht mehr funktionierten sollte. Das ist darauf zurückzuführen, dass sich unverhältnismäßig viele User zur gleichen Zeit eingeloggt haben.

Stardew Valley birgt Geheimnisse, die noch kein Spieler zuvor entdeckt hat

Rekordzahlen auf Steam

Doch nun gibt gibt es seitens Valve ebenfalls Bemerkenswertes zu vermelden. Auch hier rennen die Spieler die digitalen Haustüren ein auf der Online-Vertriebsplattform und dem Spiele-Client Steam. Laut SteamDB sei die magische Grenze von 20 Millionen eingeloggter Spieler an einem einzigen Tag überschritten. Dazu kämen 6,4 Millionen gleichzeitige Spieler, die alle parallel auf der Plattform angemeldet waren.

Zu den Top-Games zählen unter anderem Counter-Strike: Global Offensive mit über eine Millionen gleichzeitiger Spieler, die damit ebenfalls einen neuen Rekord gebrochen haben. Aktuell hat sich die Lage wieder etwas stabilisiert. Im Moment sind nur noch rund 450.000 Spieler online.

Zu den weiteren Spielen, die aktuell gefragt sind, zählen Rainbow Six: Siege, GTA 5, PUBG oder gar Path of Exile. Wie sich die Zahlen in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln, bleibt abzuwarten. Da auch weiterhin öffentliche Aktivitäten eingestellt werden und viele Spieler lieber zu Hause bleiben, könnte es zu einigen bemerkenswerten Zahlen kommen, während bei den Online-Diensten wie dem PSN mit Störungen durch den großen Ansturm zu rechnen ist.

