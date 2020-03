Die Beliebtheit von Counter-Strike: Global Offensive scheint einfach nicht abzunehmen – ganz im Gegenteil. Am heutigen Tag hat der taktische Ego-Shooter erstmals eine Grenze überschritten, die das Spiel mit enormen Abstand zum beliebtesten und meistgespielten Game auf Steam macht.

CS:GO – Das beliebteste Spiel auf Steam

In den letzten Wochen und Monaten hat CS:GO mehrfach Rekorde in Sachen gleichzeitig aktiver Spieler aufgestellt. Am heutigen Tag knackte das Valve-Game jedoch erstmals die 1-Million-Marke. Ganz genau lag der heutige Höchststand bei sage und schreibe 1.007.062 Spielern. Damit ordnet sich „Counter-Strike: Global Offensive“ mit gigantischen Abstand auf der Sakla der beliebtesten Steam-Spiele ganz vorn ein.

Die Top 5 der aktuell beliebtesten Games, gemessen an der aktiven Spieleranzahl gestaltet sich damit derzeit (Stand 14. März 2020) wie folgt:

1. CS:GO 1,007,062 2. Dota 2 694,829 3. PUBG 525,462 4. Rainbow Six Siege 183,817 5. GTA V 170,024

Mehr FPS – So läuft CS:GO flüssiger

Die Gründe für den Anstieg

In der letzten Zeit wurde immer wieder deutlich, dass CS:GO mehr und mehr an Beliebtheit gewinnt und wiederholt neue Spieler zu verzeichnen hat. Begründet werden kann das wohl zum einen mit der Einführung des Free2Play-Modells mit dem die Nutzer kostenlos Zugriff auf den Taktik-Shooter erhalten haben. Zum anderen erfreut sich, nicht zuletzt durch viele enthaltene Neuerungen und Boni, die seit vergangenen November laufende Operation Shattered Web großer Beliebtheit.

Zum aktuellen Zeitpunkt trägt wohl auch die Coronavirus-Krise zu einer allgemein überdurchschnittlich hohen Spieleraktivität auf Steam bei. So befinden sich zahlreiche Menschen, gerade auch in China, in häuslicher Quarantäne oder meiden präventiv direkte Sozialkontakte oder die Außenwelt. Allein am heutigen Tag befinden sich immerhin über 19.728.027 Spieler gleichzeitig auf Valves Gaming-Plattform. Ebenfalls ein neuer Rekord.