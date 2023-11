Steam Deck erhält OLED-Modell, kommt noch vor Weihnachten

Was Nintendo kann, kann Valve selbstverständlich auch! Nachdem wir uns seit 2021 am OLED-Modell der Nintendo Switch erfreuen dürfen, zieht Valve endlich nach und wirft jetzt ebenfalls eine OLED-Version des hauseigenen Pendants Steam Deck auf den Markt.

Das Vorhaben hat Valve jetzt offiziell bestätigt und obendrein noch ein paar weitere spannende Details verraten. Hier lest ihr die Zusammenfassung!

Steam Deck OLED-Modell kommt noch 2023!

Was kann das Steam Deck in der OLED-Ausführung? Zunächst einmal sei gesagt, dass es sich hierbei um ein vollwertiges Upgrade der Technik handelt. Heißt, die Technik des regulären Steam Decks wurde beim Schopfe gepackt und ein ganzes Stück weit verbessert.

Zu den Verbesserungen zählt Folgendes: Allem voran bringt das neue Steam Deck ein OLED-Display mit, der für ein besseres Bild und einen signifikanten Anstieg der Akkuleistung sorgen soll.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Obendrein wurde die Batterie an sich auch noch verbessert. Dazu kommen Verbesserungen am WiFi sowie ein überholter Lüfter, der das System im laufenden Betrieb besser herunterkühlen soll.

„Das HDR-OLED-Display von Steam Deck wurde von Grund auf für Spiele entwickelt und bietet beeindruckenden Kontrast, brillante Klarheit und ein größeres Bild. Mit mehr Farben, reinem Schwarz und einer erstaunlichen Bewegungswiedergabe seht ihr die Spiele in einem neuen Licht.“

Abschließend gibt es noch eine kleinste Kleinigkeit, die zuerst gar nicht so sehr ins Gewicht fällt, den einen oder anderen dennoch interessieren dürfte. Und das ist die Helligkeit des Bildschirms. Der OLED-Bildschirm ist um einiges heller als das alte Display. Das ist zwar kein Megaunterschied, aber man sieht es.

Welche Versionen gibt es?

Wie es auf dem Markt nun mal so üblich ist, kommt das Steam Deck in unterschiedlichen Ausführungen.

Es gibt einmal die 512-GB-Version Und es gibt eine 1-TB-Version

Die kleine Version kostet 569 Euro und die mit dem großen Speicher 679 Euro. Wenn ihr also einen doppelten Speicher begehrt, zahlt ihr noch einmal 100 Euro obendrauf.

Es bleibt übrigens weiterhin die Option bestehen, den Handheld in der LCD-Version zu kaufen. Hier seht ihr den Vergleich.

© Valve/PlayCentral-Bildmontage

Wann erscheint die neue Handheld-Konsole?

Falls ihr noch etwas fürs kommende Weihnachtsgeschenk sucht, könnt das Steam Deck OLED-Version etwas für euch sein. Die Konsole erscheint noch in diesem Jahr, also noch in 2023.

Valve gibt an, dass die ersten Steam Decks mit OLED-Display am 16. November 2023 verschickt werden. Die Vorbestellungen beginnen in Kürze!

Wir halten euch hier auf PlayCentral.de auf dem Laufenden, was das Steam Deck betrifft. Wenn die Vorbestellungen gestartet sind, erfahrt ihr es bei uns!

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.