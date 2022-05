Steam Deck: Seit Release werden jetzt schon knapp das Dreifache an Spielen unterstützt

Das Steam Deck ist seit Ende Februar erhältlich und wird langsam nach und nach an alle mit einer Vorbestellung ausgeliefert. Eine der Haupterfahrung mit dem Steam Deck ist die Möglichkeit, die eigene Bibliothek überall hin mitnehmen zu können.

Da es sich beim Steam Deck jedoch um einen PC auf Linux-Basis handelt, gibt es von Haus aus einige Titel, die einfach nicht funktionieren. Damit ihr aber nicht die Katze im Sack kauft, hat Valve in den letzten Wochen immer mehr Spiele für den Handheld-PC verifiziert. Innerhalb der letzten Wochen seit Release wurde die Anzahl sogar schon knapp verdreifacht.

Ihr könnt jetzt noch mehr Spiele auf eurem Steam Deck zocken

Die Webseite Boiling Steam, die sich mit Gaming auf Linux-Systemen beschäftigt, wurde darüber berichtet, dass Valve einen neuen Meilenstein erreicht hat. Demnach sind mittlerweile 1261 Spiele verifiziert und 1145 Titel spielbar. Insgesamt gibt’s so bei über 2400 Produkten im Steam Store jetzt ein grünes oder ein gelbes Logo.

Wenn ein Spiel ein grünes Logo bekommt, dann ist es ohne Probleme auf dem Steam Deck spielbar. ©Valve

Zum Launch des Steam Decks am 25. Februar waren das noch um die 800 getestete Spiele. Das ist aber noch nicht das Ende, denn alle paar Tage werden neue getestete Titel hinzugefügt.

Damit ihr einen Überblick bekommt, welche Spiele auf jeden Fall funktionieren, hat Valve vier Logos zum Store hinzugefügt:

Grün (Verified) : Das Spiel ist komplett verifiziert und es gibt keine Probleme.

: Das Spiel ist komplett verifiziert und es gibt keine Probleme. Gelb (Playable) : Das Spiel läuft aber es kann diverse Probleme (z.B. kleiner Text, nicht angepasste Steuerung) geben.

: Das Spiel läuft aber es kann diverse Probleme (z.B. kleiner Text, nicht angepasste Steuerung) geben. Fragezeichen (Untested) : Das Spiel wurde noch nicht getestet.

: Das Spiel wurde noch nicht getestet. Durchgestrichen (Unplayable): Das Spiel wurde getestet aber es ist nicht spielbar (z.B. startet nicht, Cutscenes werden nicht abgespielt, heftige Grafik-Fehler).

Es gibt viele Gründe, warum ein Spiel nur ein gelbes Logo bekommt, das sind einige davon. ©Valve

Ein weiterer Indikator, ob ein Spiel gut oder schlecht läuft, bekommt ihr auf der Webseite ProtonDB. Dort sammeln Fans weitere Infos zu allen möglichen Spielen und geben an, was funktioniert und was nicht. Es gibt extra zu jedem Spiel hevorgehobene Kommentare und Tests zum Steam Deck. So wisst ihr immer sofort, wie das Erlebnis auf dieser Plattform sein wird.

Nintendo Switch OLED vs. Steam Deck: Welche Konsole lohnt sich für euch?

Noch viele weitere Spiele funktionieren: Auch wenn die Anzahl an verifizierten Spiele immer größer wird, solltet ihr eure Titel trotzdem ausprobieren. Denn schon sobald kleinere Probleme auftauchen wie fehlende Cutscenes, dann wird das Spiel als unspielbar angegeben, obwohl es ansonsten ohne Fehler spielbar ist.

Zudem kann es manchmal helfen, eine andere Version von Proton auszuwählen, dem Kompatibilitäts-Layer für Windows-Spiele. Deshalb solltet ihr jedes Spiel erst einmal ausprobieren, egal was Steam euch anzeigt. Zudem ist abzusehen, dass Valve weiter Spiele anpassen und überprüfen wird, um so viele Titel wie nur irgendwie möglich, auf dem Steam Deck laufen zu lassen.