Stardew Valley erobert Steam Deck – Wie es Balatro überholte!

Im Juli 2025 hat sich Stardew Valley als das meistgespielte Spiel auf dem Steam Deck etabliert. Diese gemütliche Farming-Simulation nimmt den Spitzenplatz ein, den sie regelmäßig mit dem Roguelite-Kartenspiel Balatro teilt. Während einige darüber diskutieren mögen, verdient Stardew Valley seinen Ruf als eines der besten gemütlichen Spiele aller Zeiten dank seines zugänglichen Gameplays und der konstanten Updates. Diese Features machen es zu einem der besten Spielerlebnisse überhaupt.

Im Juni 2025 führte noch Balatro die Charts der meistgespielten Steam Deck Spiele an, doch Stardew Valley hat es nun überholt. Dies zeigt, dass entspannte Spieler die Oberhand über ihre Dopamin-süchtigen Roguelite-Fans gewonnen haben, zumindest vorerst. Beide Spiele sind in der Regel für 14,99 Euro erhältlich, jedoch erhielt Stardew Valley während des diesjährigen Steam Summer Sale, der hauptsächlich im Juli stattfand, einen größeren Rabatt.

Der Einfluss von Preisnachlässen

Wie haben sich die Preise auf die Spielhäufigkeit ausgewirkt? Während des Sommerangebots konnte man Stardew Valley für nur 7,49 Euro erwerben, was wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass es diesen Monat häufiger gespielt wurde als Balatro, das für 13,49 Euro erhältlich war. Historisch gesehen hat Balatro auf der Steam-Plattform nie mehr als einen 15%igen Rabatt erhalten. Dennoch ist es beeindruckend, dass das 2024 erschienene Balatro mit dem 2016 veröffentlichten Stardew Valley konkurrieren kann, zumal letzteres über keine offizielle Multiplayer-Funktion verfügt, wie es bei der Farming-Simulation der Fall ist.

Der Entwickler Concerned Ape veröffentlichte Stardew Valley mit nahezu universellem Lob von Kritikern. Es ist derzeit das zweithöchstbewertete Spiel auf der Steam-Plattform, mit über 97% positiven Bewertungen von Nutzern. Das einzige Spiel, das es leicht übertrifft, ist das Valve-Lieblingsspiel Portal 2, das nahezu die Hälfte der Bewertungen von Stardew Valley aufweist und zuvor von der Farming-Simulation übertroffen wurde.

Stardew Valleys Erfolgsgeschichte

Warum ist Stardew Valley so erfolgreich? Wenn du das Spiel noch nie gespielt hast, fragst du dich vielleicht, warum Stardew Valley über die Jahre hinweg so viele Auszeichnungen erhalten hat. Schließlich wurde das Spiel ursprünglich von einer einzigen Person entwickelt und wirkt im Vergleich zu den durchschnittlichen AAA-Gaming-Titeln fast bescheiden. Die Antwort darauf ist, dass Stardew Valley, trotz vieler Versuche anderer Spiele, seinen Erfolg zu emulieren, einen Nerv in diesem Genre getroffen hat, der vergleichbar ist mit dem, was die Mario-Spiele für die Plattformspiele erreicht haben.

Stardew Valley lässt sich von klassischen Farming-Simulationen wie Harvest Moon inspirieren, schafft es jedoch, die besten Aspekte des Genres herauszukristallisieren und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. In einem Interview von 2016 mit PC Gamer traf der Entwickler Eric Barone erstmals auf den Schöpfer der Harvest Moon-Reihe, Yasuhiko Wada, und beschrieb es als eine „Ehre“. Dabei diskutierte er, wie das Jahrzehnte alte Spiel ihn zur Entwicklung von Stardew Valley inspiriert hatte.

Künftige Rabattmöglichkeiten

Wann ist der nächste Rabatt zu erwarten? Während Stardew Valley nach Abschluss des Sommerangebots wieder zum regulären Preis angeboten wird, steht der nächste Steam Herbst Sale Ende September 2025 bevor. Es ist möglich, dass du während dieses kommenden Angebots erneut die Chance hast, es auf dem Steam Deck zu einem reduzierten Preis zu genießen, falls du es bisher noch nicht gespielt hast.

Was hältst du von Stardew Valley und seiner aktuellen Popularität? Teile deine Meinung in den Kommentaren!