Mit Star Wars: The High Republic kündigte Disney letztes Jahr das nächste große Kapitel der Sternen-Saga an. Dieses entführt uns in eine Epoche der weit, weit entfernten Galaxis, die 200 Jahre vor den Ereignissen der Skywalker-Saga angesiedelt ist. Dennoch dürfen sich Fans über allerlei Anspielungen auf bekannte Figuren und Organisationen freuen.

Eine davon ist tief im uns bisher bekannten „Star Wars“-Universum verwurzelt, weshalb wir darauf einen näheren Blick werfen wollen. Da The High Republic bisher jedoch noch nicht hierzulande verfügbar ist, möchten wir an dieser Stelle eine klare SPOILER-Warnung aussprechen.

Star Wars: The High Republic enthüllt Ursprung bekannter Verbrecher-Organisation

Kürzlich erschien in den USA der neue Roman „Star Wars: The High Republic – Into the Darkness“. In dessen Geschichte rücken, wie Comic Book berichtet, drei junge Jedi in den Fokus, die sich am Rande des Republikanischen Gebiets gegen Anhänger der Dunklen Seite und eine große Ansammlung von Weltraum-Piraten behaupten müssen.

Dies weckt vor allem bei den zwei Jedi Orla Jareni und Cohmac Vitus böse Erinnerungen an ähnliche Geschehnisse vor vielen Jahren. Im Rahmen eines Flashbacks erfahren wir, was damals geschah, als beide noch Padawane waren. Gemeinsam mit ihren Meistern sollten sie die entführten Könige zweier Planeten retten, tappten jedoch in eine Falle des Lasat Lord Isamer und seines Direktorats, die Cohmacs Meister tötete.

Cover von „Star Wars: The High Republic – Into the Darkness“ (© Disney)

Den verbliebenen Jedi gelang es zwar, ihre Mission zu beenden, doch Isamer tötete zuvor einen der zwei Monarchen. Eine Tat, die weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen sollte. In einem Epilog zu diesem Flashback werden schließlich die wahren Drahtzieher hinter den Entführungen enthüllt: Die Hutten. Sie hatten das Direktorat angeheuert, um das Outer Rim zu destabilisieren.

Die Jedi fanden in Isamers Versteck später genug Beweise, um sein Direktorat zu zerschlagen. Auf diese Weise entstand jedoch ein Machtvakuum im Outer Rim und darin sahen die Hutten ihre Chance! Sie besetzten diese Lücke und machten eine beispiellose Entwicklung durch. Während der Klonkriege waren sie die unangefochtene Nummer Eins im Outer Rim, die nicht nur die Leben der Skywalkers maßgeblich prägten, sondern auch eine Rolle bei der Machtergreifung des Imperiums spielten.

Dies ist eine durchaus spannende Entwicklung, welche das uns bekannte „Star Wars“-Universum erweitert. Allerdings haben wir in den letzten Monaten auch gesehen, was nach dem Niedergang des Hutten-Clans in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ geschah, denn mittlerweile sitzt ein gewisser mandalorianischer Kopfgeldjäger auf dem Thron des großen Jabba.