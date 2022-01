Star Wars-Sturmtruppler haben keinen leichten Job (und mangelhaftes Schießtraining), so viel steht fest. Ganz besonders anstrengend wird die Arbeit allerdings, wenn ihr als Stormtrooper-Veteran einen absolut blutigen Anfänger zugeteilt bekommt, der einfach keine Ruhe geben will. Dieser Kurzfilm widmet sich dem Alltag eines kleinen imperialen Rades, wurde in Unreal Engine 5 gemacht und ist richtig unterhaltsam.

Sturmtruppler-Alltag: Blutiger Anfänger trifft auf Veteran in Star Wars-Kurzfilm

Was passiert eigentlich im Alltag von Sturmtrupplern? Also dann, wenn gerade keine Rebellion niederzuschlagen ist, sondern vielleicht einfach nur eine unscheinbare Tür bewacht werden muss. Wie sich ein erster Tag im Dienste des Imperiums anfühlen könnte, zeigt dieser Fan-Kurzfilm, der sich genau diesen Fragen widmet.

Darin trifft ein altgedienter Star Wars-Stormtrooper auf einen ziemlich anstrengenden Neuling. Der plappert nämlich munter drauf los und kennt kein Ende. Er langweilt sich verständlicherweise zu Tode, was zum Beispiel dazu führt, dass er anfängt, Geräusche mit dem Mund zu machen – sehr zum Missfallen seines Kollegen, der diesen Job schon geschlagene 20 Jahre macht.

Das Ganze wird aber noch kurioser und sehr viel witziger: Der Neuling telefoniert zwischendurch mit seinem „Baby“ und berichtet vom ersten Arbeitstag. Ansonsten denkt er laut über die Vorzüge des standardmäßigen Sturmtruppen-Anzuges nach: Trinken und Katheter kommen sehr gut an, die Schuhe allerdings eher weniger. Außerdem zwickt’s an manchen Stellen. Schaut euch den Kurzfilm an:

Dann wäre da auch noch der eingebaute Lautsprecher im Helm der Stormtrooper. Der lässt sich mit dem persönlichen Soundsystem verbinden, was beim altgedienten Sturmtruppler ebenfalls überhaupt nicht gut ankommt und einige kompromittierende Merkwürdigkeiten ans Tageslicht bringt. Last, but not least erfahren wir endlich, was sich hinter der omninösen Tür befindet, die die beiden Stormtrooper aus „Star Wars“ da bewachen.

Der „Star Wars“-Kurzfilm „First Day“ wurde gewissermaßen als Testlauf komplett in der Unreal Engine 5 erstellt und stammt von AFK Webseries. Daran beteiligt waren Calum Gittins, Dallas Barnett, Hweiling Ow und Mia Pistorius. Das Grafikgerüst der Unreal Engine 5 dürfte noch vielen Filmen und Spielen auf die Sprünge helfen. Was die Engine kann, zeigt unter anderem die beeindruckende Gameplay-Demo Matrix Awakens.