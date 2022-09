Erster Blick auf Jude Law in Star Wars: Skeleton Crew

Die diesjährige Disney-Expo, D23 genannt, war für Fans von Star Wars ein wahrer Traum, schließlich wurden viele neue Projekte in dem beliebten Universum angekündigt, neue und teilweise sogar erste Trailer gezeigt sowie brandneue Informationen mit den Zuschauer*innen geteilt.

Dazu gehörte auch die Serie Star Wars: Skeleton Crew, die erst vor wenigen Monaten angekündigt wurde und sich bereits auf einem guten Weg befindet, auf dem Video-on-Demand-Sender Disney+ veröffentlicht zu werden. Als kleinen Vorgeschmack gab es einen ersten Blick auf die Rolle von Superstar Jude Law.

Star Wars: Skeleton Crew: Erster Blick auf Jude Laws Charakter

Bereits im Mai 2022 berichtete die Zeitschrift Vanity Fair, das eine neue Star-Wars-Serie unter der Regie von Jon Watts inszeniert wird. Watts war zuvor Regisseur des unglaublich erfolgreichen MCU-Film Spider-Man: No Way Home, der 2021 in die deutschen Kinos kam. Die entsprechende Kritik zu dem Film könnt ihr hier lesen.

Noch im gleichen Monat bestätigte der Konzern mit der Maus diesen Bericht und kündigte „Skeleton Crew“ offiziell an, gleichzeitig wurde Hollywoodstar Jude Law als führendes Cast-Mitglied vorgestellt, was von der Community weitgehend überaus positiv aufgenommen wurde und zu einer hohen Erwartungshaltung seitens der Zuschauer*innen führte.

Über Die Handlung wurde bisher wenig verraten, doch soll sich die Geschichte um eine Gruppe von circa zehnjährigen Kindern drehen, die sich nach dem Sturz des Galaktischen Imperiums in ein spektakuläres Abenteuer stürzen, um einen Weg nach Hause zu finden. Für das Drehbuch zeichnet sich Christopher Ford verantwortlich.

Ford betonte in einem späteren Interview, dass die Serie trotz ihrer Kinderdarsteller*innen im Fokus keine reine Kinderserie sei und teilweise recht düstere Augenblicke präsentieren würde. Was genau wir uns darunter vorstellen dürfen erfahren wir im nächsten Jahr, wen die Serie auf Disney+ an den Start geht, einen genauen Releasetermin gibt es jedoch noch nicht.

Als Trostpflaster erlaubte Disney den Besucher*innen der D23 einen ersten Blick auf die noch unbekannte Rolle, die Jude Law in der kommenden Coming-Of-Age-Abenteuerserie einnehmen wird. Das Bild wurde jüngst auf Twitter geteilt und kann von euch hier bewundert werden, sofern ihr den Nutzungsbedingungen des Mikrobloggingdiensts zustimmt.

Produziert wird die neue Star-Wars-Serie übrigens von Regisseur Jon Watts und Drehbuchautor Christopher Ford sowie Jon Favreau und Dave Filoni, die bereits zahlreiche Star-Wars-Produktionen umgesetzt haben, zuletzt Das Buch von Boba Fett und die Animationsserie Star Wars: The Bad Batch.