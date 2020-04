Während die Corona-Pandemie andauert und sich die Menschen in Isolation begeben, um den Folgen einer Erkrankung an dem COVID-19-Virus zu entgehen, kommt es einmal mehr auf den Zusammenhalt der Menschen an. Gegenseitiger Support steht an oberster Stelle, möge er auch noch so klein oder lediglich gedanklicher Natur sein. Und so tragen auch bekannte Schauspieler ihren kleinen Beitrag dazu bei, den Weltschmerz ein wenig zu lindern.

Jüngst haben einige Schauspieler, die wir aus dem „Star Trek“-Universum wie den Serien Star Trek: Picard und Star Trek: Discovery kennen, eine inspirierende Ansprache gehalten. Sie ist an alle Fans des Franchises, aber auch an alle Menschen da draußen adressiert, die von der Krisensituation betroffen sind.

Inspirierende Worte der Crew

So versuchen Jonathan Frakes, Sonequa Martin-Green, Brent Spiner, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Marina Sirtis, Wilson Cruz, Isa Briones und sogar Jonathan Del Arco den Menschen Hoffnung mit einer kleinen Nachricht zu geben:

No matter where you are in the galaxy, we're #InThisTogether. pic.twitter.com/gWjS8MpCuj — Star Trek on CBS All Access (@startrekcbs) April 8, 2020

Worte wie: „Ich möchte Dich wissen lassen, dass Du nicht allein bist“, sollen aufzeigen, dass wir alle in derselben Situation stecken. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Das wird den Schmerz der Einsamkeit bei einigen sicherlich nicht direkt lindern. Aber es sollte doch gut zu wissen sein, dass nicht nur unser eigenes Leben so sehr von dieser Krise betroffen ist. Bei solch einer globalen Pandemie geht es vielen körperlich und mental schlecht. Einigen geht es womöglich sogar noch viel schlechter als mir oder dir. Und so bleibt nur, das Beste aus der Situation zu machen, sich, die Familie und Freunde zu schützen und die ganze Situation auszusitzen, während wir wissen, dass wir damit nicht alleine sind.

Derweil versuchen auch viele Unternehmen aus der bekannten Film-, Fernsehen- und Videospielwelt ihren Beitrag zu leisten. So gibt es jetzt zum Beispiel zwei Monate Google Stadia kostenlos in der Premium-Variante, während Telekommunikationsfirmen zum Beispiel den Traffic erhöhen, damit ihr zu Hause zumindest das Internet übers Smartphone weiter nach Aufbrauch des Datenvolums nutzen könnt.

Wie ist eure Erfahrung in der aktuellen Situation? Nutzt die Zeit gerne und schreibt eure Erfahrung in die Kommentare. So können wir mit euch und ihr mit anderen Usern der PlayCentral-Community in Kontakt treten. Geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid.