Uhura aus Star Trek – Nichelle Nichols ist verstorben

Nichelle Nichols, auch bekannt als Lieutenant Nyota Uhura aus der TV-Serie „Raumschiff Enterprise“ oder auch „Star Trek: The Original Series“, ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Das teilte ihr Sohn Kyle Johnson mit. Er schreibt auf der offiziellen Webseite von Nichelle Nichols, dass sie mit 89 Jahren eines natürlichen Todes gestorben sei.

„Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ein großes Licht am Firmament nicht mehr so für uns scheint wie seit so vielen Jahren.“