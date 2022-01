Auch im zweiten Corona-Jahr hat die Pandemie die Welt weiterhin fest im Griff. Besonders die Ankündigung von weiteren und sehr viel gefährlicheren COVID-19-Varianten wie Omikron sorgen dafür, dass noch lange nicht an ein normales Leben zu denken ist. Homeoffice, Lockdowns, Maskenpflicht und weitere Beeinträchtigungen bestimmen weiter unseren Alltag, und das trotz erster Impfstoffe, die eine Besserung versprechen.

Die massiven Einschränkungen machen auch vor der Film- und Serienindustrie nicht halt, was die neue Serie Star Trek: Picard nun deutlich zu spüren bekommt. Denn wie nun bekannt wurde, mussten die Dreharbeiten zu den neuen Folgen der 2. Staffel wegen eines massiven Corona-Ausbruchs am Set abgebrochen werden.

Wird sich Picards Rückkehr verspäten?

Was war passiert? Der Grund ist ein gewaltiger Corona-Ausbruch unter den Darstellern und Filmschaffenden am Set, der seinesgleichen sucht: Mehr als 50 (!) Crew- und Cast-Mitglieder des 450 starken Filmteams wurden positiv auf COVID-19 getestet, was zur Folge hatte, das mit sofortiger Wirkung sämtliche Dreharbeiten eingestellt werden mussten.

Eigentlich sollten in dieser Woche die Filmarbeiten zu den neuen Folgen der Sci-Fi-Serie nach der Weihnachtspause wieder aufgenommen werden. Doch die positiven Corona-Tests der Mitwirkenden machten dem Studio einen gewaltigen Strich durch die Rechnung und dürfte die Produktion um Wochen zurückwerfen.

Star Trek: Picard mit Patrick Stewart liefert Ausblick auf Staffel 2 und wieviele Staffeln geplant sind

Starttermin von Staffel 2 im Frühjahr 2022 geplant

Dennoch halt Paramount und CBS vorerst an dem geplanten Starttermin im Februar 2022 fest. Ob auch der über 80-jährige Picard-Darsteller Patrick Stewart unter den Betroffenen zählt, wurde bislang nicht verraten. Generell wollte das Studio keine konkreten Namen preisgeben.

In Hollywood sind aktuell auch weitere Serien-Produktionen von positiven Corona-getesteten Cast- und Crew-Mitgliedern betroffen, die in diesen Wochen mit den Dreharbeiten nach der Weihnachtspause beginnen wollten. Derzeit überschlagen sich in den US-Medien die Meldungen darüber, das etwa große Preisverleihungen wie die Grammy Awards und die Golden Globes auf eine Galaveranstaltung mit rotem Teppich angesichts der neuen Entwicklung nun doch verzichten. Auch Premierenfeiern wie etwa zur neuen „Star Wars“-Serie „Boba Fett“ wurden abgesagt.

Star Trek Picard: So geht es in Staffel 2 weiter

„Star Trek: Picard“ kündigt in Staffel 2 sehr zur Freude der Fans ein Wiedersehen mit dem legendären Gegenspieler Q (John de Lancie) der Kultserie „Star Trek: The Next Generation“ an. Zudem soll auch die Borg-Queen (Annie Wersching) wieder mit von der Partie sein. Beliebte Charaktere wie Data (Brent Spiner), Counselor Troi (Marina Sirtis) und Commander Riker (Jonathan Frakes) dürfen in den neuen Folgen nicht fehlen, ebensowenig Michelle Hurd (Raffi Musiker), Santiago Cabrera (Cristóbal Rios) und Evan Evagora (Elnor) aus der ersten Staffel.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Picard Staffel 2 sehen, die wie schon die 1. Staffel in Deutschland auf Prime Video Premiere feiern wird: