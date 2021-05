Die beliebte Zeichentrickserie SpongeBob Schwammkopf erfreut seit über 20 Jahren schon Generationen von Fans. Inzwischen gibt es neben diversen Videospielen auch zahlreiche Kinofilme, wie zuletzt SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung aus dem Jahr 2020 mit Keanu Reeves in einer Gastrolle.

Die Abenteuer aus der Unterwasserwelt Bikini Bottom werden auch nach dem Tod des Erfinders Stephen Hillenburg fortgesetzt. So erhält jetzt eine beliebte Figur aus dem „SpongeBob Schwammkopf“-Franchise einen eigenen Film: Die Rede ist von Sandy Cheeks, die ähnlich wie der letzte Teil ein Spin-off als eine Mischung aus Realfilm mit animierten Elementen bekommt. Die Produktion des Films ist bereits angelaufen und wird voraussichtlich 2022 in den Kinos gezeigt.

Sandy Cheeks aus SpongeBob erhält eigenen Spin-off-Film © Paramount / Nickelodeon

Wer ist Sandy Cheeks?

Neben dem Tintenfisch Thaddäus Tentakel, der Krabbe Mr. Krabs und natürlich SpongeBob zählt Sandy Cheeks zu den wichtigsten Hauptfiguren der langjährigen und erfolgreichen Zeichentrickserie. Dabei handelt es sich um ein weibliches Eichhörnchen aus Texas, die als begabte Erfinderin und Technikwissenschaftlerin im Auftrag der NASA auf dem Meeresgrund wohnt um dessen Bewohner zu beobachten. Ihr Zuhause befindet sich in einer Eiche, die unter einer wasserdichten Glaskuppel am Meeresboden wächst. Außerhalb der Kuppel ermöglicht ihr ein Raumanzug das Atmen unter Wasser. Sandy ist eine gute Freundin von SpongeBob und betreibt begeistert Kampfsportarten und Wellenreiten.

Spongebob Schwammkopf: Neuer Film mit Keanu Reeves kommt 2020 in die Kinos

Ein wenig überraschend kommt die Idee eines Spin-offs mit Sandy Cheeks schon, auch wenn sie zu den beliebten Charakteren im Franchise gehört. Nickelodeon und Paramount werden den noch namenlosen Film produzieren. Die Regie führt Liza Johnson („What We Do in the Shadows“), das Drehbuch stammt von dem Comic-Zeichner und langjährigen „Spongebob“-Autor Kaz gemeinsam mit Tom J. Stern, die zuletzt auch den „SpongeBob Schwammkopf“-Film mit Keanu Reeves umsetzten.

SpongeBob: Prequel-Serie und weitere Spin-offs

Bislang steht noch kein Kinostarttermin für das Spin-off fest. US-Medienberichten nach könnte auch eine Veröffentlichung auf einem Streamingdienst erfolgen, wie Netflix oder Paramount+ wo bereits die Serie, Filme und mit „The Patrick Star Show“ ein weiteres Spin-off läuft. Zuletzt ist mit „Kamp Koral“ eine Prequel-Serie für Nickelodeon anglaufen.

