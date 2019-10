Games - Puma veröffentlicht eine Tetris-Kollektion

Die Modeindustrie hat offenbar den vielversprechenden Markt der Gaming-Branche entdeckt und so werden immer mehr spielbezogene Designs entwickelt. Puma reiht sich mit dem Klassiker Tetris in den Kreis dieser Hersteller ein.

Puma will auf dem Videospiel-Markt mitmischen und veröffentlicht nun seine bereits angekündigte Tetris-Kollektion, die Oberteile, Hosen und stylische Sneaker im Look des 1984 veröffentlichten Retro-Games enthält. Die Beschreibung von Puma lautet wie folgt:

„Mit PUMA x TETRIS eröffnen wir eine ganz neue Dimension. Future-Retro-Silhouetten wie der RS 9.8 und der RS-X werden mit fallenden Tetrominos in den kultigen Farben des Spiels aufgepeppt.“

Wer sich die bunten Treter und lässigen Klamotten von Puma sichern will, kann im hauseigenen Shop zuschlagen, dort steht die als Hommage angepriesene Kollektion bereits zum Kauf zur Verfügung.

Der Gaming-Hype in der Modebranche

Puma ist allerdings nicht der erste Modehersteller, der sich der Entertainment-Welt optisch nähert und sie in seinen Designs verewigt. Sowohl Nike als auch Adidas haben bereits mehrfach Schuhmodelle herausgebracht, die sich mitunter an berühmten Franchises orientieren. So hat Nike N64-Sneaker herausgebracht und Adidas hat sowohl Game of Thrones- als auch Pokémon-Schuhe verwirklicht.

Es funktioniert allerding ebenso anders herum, wie Nintendo mit der erst kürzlich erfolgten Veröffentlichung seiner Ugly-Sweater-Kollektion im Weihnachtslook beweist.

