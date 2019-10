Nintendo - Big-N stellt offizielle Weihnachtspullover vor

Weihnachten rückt unaufhaltsam näher und während das Internet mit immer neuen hässlichen Weihnachtspullovern geflutet wird, hat Nintendo jetzt die offizielle Kollektion für dieses Jahr vorgestellt. Wenn ihr noch auf der Suche nach Geschenken seid, solltet ihr euch die flauschigen Pullis genauer anschauen.

Die „ugly“ Christmas-Sweater genießen mittlerweile Kultstatus. Ob zu euren Lieblingsspielen, Metal-Bands oder Superhelden-Filmen: Nahezu alles aus der Popkultur benötigt einen möglichst … nennen wir es mal farbenfrohen Weihnachtspullover. Jetzt hat Nintendo die hauseigene Kollektion offiziell vorgestellt.

Ugly Christmas-Sweater von Nintendo

Wer noch auf der Suche nach einem individuellen Geschenk für seine Liebsten ist, sollte sich die Nintendo Weihnachtspullover einmal genauer anschauen. Der britische Onlinehändler Geek Store bietet euch eine riesige Auswahl an einzigartigen Oberteilen für die kalte Jahreszeit und liefert weltweit.

Hier wird garantiert jeder fündig, egal ob in wunderschönem Rosa mit Prinzessin Peach, in Rot mit eurem Lieblings-Pokémon Pikachu oder in Blau mit Mario, Luigi und Bowser.

Die Größen reichen von XS bis 4XL, preislich liegen die Nintendo-Pullover bei rund 46 Euro. Alternativ könnt ihr euch im riesigen Sortiment nach weiteren Motiven umschauen, hier wird für jeden Geschmack etwas geboten.