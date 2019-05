Pokémon - Neue Schuhe von Adidas mit Pikachu und Schiggy vorgestellt

Adidas ist für die eine oder andere Schuhadaption diverser Spiel- und Filmfranchises bekannt. Da wäre unter anderem das hauseigene Paar Schuhe zu Game of Thrones, das sie vor einiger Zeit vorgestellt und veröffentlicht haben.

Pokémon Die Ersten sind immer die Besten

Und die neuen Sneaker hingegen könnten den Pokémon-Fans gefallen. Es gibt nämlich eine neue Produktlinie, die sich auf den notorischen Nager Pikachu und die Schildkröte Schiggy bezieht. Diese erscheint nicht, auch wenn man es vorerst annehmen könnte, im Zuge des Films Detective Pikachu - es handelt sich um eine reguläre Pokémon-Linie.

Die Schuhe könnt ihr schon jetzt auf den Bildern einsehen, sie werden schon in Kürze erscheinen. Ob einen die Treter gefallen, bleibt wohl jedem selbst überlassen. Das Design umfasst jedoch einen allumfassenden Pikachu-Print, der sich über den ganzen Schuh legt und einen etwas größeren Pikachu in voller Farbenpracht an der Seite.

Pokémon Detektiv Pikachu könnte Beginn eines filmischen Pokémon-Universums sein!

Es soll sogar eine Version mit Schiggy geben, die in etwas abgewandelter Form das Pokémon aus der Kanto-Region aufzeigt. Ein entsprechendes Vorschaubild haben wir euch unterhalb der News ebenfalls eingebunden. Was meint ihr, würdet ihr euch solch einen Pokémon-Adidas-Schuh kaufen? Schreibt es gerne unterhalb der News in die Kommentare.

@LukePlunkett Here is the Squirtle one. Not my picture, but from the site a while back I saw a post about it a month or two ago. pic.twitter.com/rKvmZ2dyTx