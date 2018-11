Game of Thrones - Adidas-Turnschuhe im GoT-Design, neue Bilder bestätigen Echtheit

Mittlerweile sind neue Bilder zu den GoT-Schuhen aufgetaucht, die die Echtheit bestätigen. Diese Bilder stammen direkt von Adidas selber und zeigen einen Ultra-Boost-Schuh, bei dem der vordere Teil an Flammen erinnern.

Auf dem Instagram-Account von solebyjc sind ebenfalls weitere Bilder aufgetaucht.

Angeblich erscheinen die neuen Sneaker im April 2019.

Fans der bekannten TV-Serie Game of Thrones warten derzeit unter Hochspannung auf die finale achte Staffel der Fantasysaga. Im kommenden Jahr werden wir schließlich erfahren, wie der Konflikt um den Eisernen Thron ausgehen und welcher Charakter letztendlich über die 7 Königslande herrschen wird.

Wenig überraschend nutzen auch zahlreiche andere Unternehmen den riesigen Hype rund um die letzte Staffel zum eigenen Vorteil aus. Laut des Twitter-Nutzers "YYeezy Mafia", der sich in der Vergangenheit bereits des Öfteren als gut informierter Adidas-Insider bewiesen hat, wird der international tätige Sportartikelhersteller 2019 eine neue Kollektion von Sportschuhen auf den Markt bringen.

Angeblich wird es mindestens sechs unterschiedliche Modelle geben, die im Design der großen Häuser von Westeros gehalten sind. Außerdem sollen zwei der Modelle im Look der Nachtwache sowie der Weißen Wanderer eure Füße schmücken

Game of Thrones Erstes der geplanten Spin-Offs wieder gestrichen, neue Infos

ULTRABOOST GAME OF THRONES - NIGHT’S WATCH

YOUR WATCH WILL BEGIN IN 2019 pic.twitter.com/6jrBFYP3Wq