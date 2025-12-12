South of Midnight kommt 2026 für PS5 und Switch 2 – Erfahre alle Details!

Das preisgekrönte Action-Adventure South of Midnight wird 2026 auch auf der PlayStation 5 und der Nintendo Switch 2 erscheinen. Ursprünglich als Xbox- und PC-exklusiver Titel veröffentlicht, wurde das Spiel nun im Rahmen der Game Awards 2025 offiziell für weitere Plattformen angekündigt.

Mit seiner einzigartigen Southern-Gothic-Atmosphäre, einer emotionalen Geschichte und einem unverwechselbaren Grafikstil konnte South of Midnight nicht nur Kritiker überzeugen, sondern auch die Auszeichnung Games for Impact bei den Game Awards 2025 gewinnen. Die PS5- und Switch-2-Versionen sollen im Frühling 2026 erscheinen und setzen Microsofts Strategie fort, Xbox-exklusive Titel auch auf andere Plattformen zu bringen.

Gameplay und Besonderheiten

Was erwartet dich in South of Midnight? Du schlüpfst in die Rolle von Hazel Flood, einer jungen Frau, die nach einem zerstörerischen Hurrikan in eine magisch-mystische Version des amerikanischen Südens gezogen wird. Als sogenannte Weaverin nutzt sie magische Webkräfte, um die Welt zu heilen und gegen bedrohliche Kreaturen – die sogenannten Haints – zu kämpfen.

Das Spiel kombiniert klassische Third-Person-Action mit Erkundung, Rätseln und einem besonderen Fokus auf kulturell verankerte Folklore. Dabei begegnet Hazel allerlei mythischen Wesen wie dem Rougarou, Altamaha-ha oder Huggin‘ Molly. Die Kämpfe sind taktisch geprägt, mit einem Fokus auf Ausweichen, Kombo-Angriffen und Magieeinsatz. Unterstützt wird Hazel von einer kleinen Stoffpuppe namens Crouton, die kurzzeitig feindliche Gegner ablenken kann.

Technik und Plattformwechsel

Wie wirkt sich der Plattformwechsel aus? South of Midnight wurde ursprünglich mit der Unreal Engine 5 entwickelt und nutzt für seine Zwischensequenzen einen Stop-Motion-Stil, der sich optional deaktivieren lässt. Für PS5 und Switch 2 versprechen die Entwickler eine identische Spielerfahrung ohne inhaltliche Unterschiede.

Die neuen Versionen bringen dieselbe lineare Struktur, dieselben Bosskämpfe sowie die Erkundung der düsteren Südstaatenwelt mit sich. Auch alle Elemente wie Sammelobjekte, Upgrade-Systeme und die erzählerischen Flaschenbaum-Momente bleiben erhalten. Die Switch-2-Version dürfte allerdings grafisch etwas angepasst werden, um auf dem neuen Handheld-Flaggschiff von Nintendo flüssige Leistung zu bieten.

Preise und Editionen

Was kostet das Spiel auf PS5 und Switch 2? Offizielle Euro-Preise wurden zwar noch nicht genannt, jedoch ist von einer Preisparität zum Xbox-Original auszugehen. Damit dürfte der reguläre Preis in Deutschland bei etwa 39,99 Euro liegen. Die Midnight Premium Edition wird voraussichtlich 49,99 Euro kosten und enthält digitale Extras wie Artbook, Soundtrack, ein Comic, ein Musikvideo und eine Mini-Dokumentation.

Rückblick: Erfolge und Kritik

Wie kam South of Midnight bisher an? Bei seinem Release am 8. April 2025 für Xbox Series X/S und PC erhielt das Spiel überwiegend positive Bewertungen. Auf OpenCritic liegt der Schnitt bei 77 Punkten, wobei über zwei Drittel der Rezensenten das Spiel empfehlen.

Gelobt wurden Atmosphäre, Storytelling, die tiefgründige Auseinandersetzung mit Trauma sowie die künstlerische Gestaltung. Kritisiert wurde vor allem das Kampfsystem – nicht wegen mangelnder Wirkung, sondern wegen seiner Simplizität und der Häufigkeit der Kämpfe, was einige Spieler als repetitiv empfanden.

Wachsende Xbox-Multi-Plattform-Strategie

Welche Xbox-Spiele kommen noch für andere Plattformen? South of Midnight ist Teil einer größeren Strategie von Microsoft, die 2024 begonnen hat. Immer mehr Xbox-Titel erscheinen auch für andere Konsolen. Bereits bestätigt sind unter anderem:

Halo : Campaign Evolved – PS5-Release im Jahr 2026

– PS5-Release im Jahr 2026 Forza Horizon 6 – vorerst Xbox-exklusiv, später auf PS5

– vorerst Xbox-exklusiv, später auf PS5 Hi-Fi Rush , Sea of Thieves , Grounded – alle bereits für PS5 erschienen

, , – alle bereits für PS5 erschienen Senua’s Saga: Hellblade 2 – PS5-Version erscheint im August 2025

Mit dieser Öffnung verfolgt Microsoft das Ziel, mehr Reichweite für seine First-Party-Titel zu erzielen und Umsätze plattformübergreifend zu steigern. Für dich bedeutet das mehr Auswahl, unabhängig davon, ob du eine Xbox, eine PlayStation oder die neue Nintendo-Konsole besitzt.

Ein gefeiertes Spiel für neue Zielgruppen

Warum lohnt sich South of Midnight auch 2026? Wenn du auf atmosphärische Spiele mit starker Story, kultureller Tiefe und ungewöhnlichem Stil stehst, solltest du das Spiel im Auge behalten. Gerade die geschickte Verknüpfung von Folklore, Trauma und Action macht South of Midnight zu einem besonderen Erlebnis, das sich deutlich von vielen AAA-Titeln abhebt.

Die Veröffentlichung auf PS5 und Switch 2 gibt einem noch größeren Publikum die Chance, sich in Hazels Welt zu verlieren – und ihre Geschichte selbst zu erleben.

