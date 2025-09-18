Silksong-Spieler lieben das Wappen des Schnitters – Beste Fähigkeiten enthüllt

Hollow Knight: Silksong ist ein Spiel, das durch seine beeindruckende Welt und packende Kämpfe begeistert. Ein zentrales Element des Spiels sind die verschiedenen Kämme, die dein Moveset verändern und dir besondere Fähigkeiten verleihen. Hier findest du eine Übersicht aller Wappen-Standorte in Silksong und welche Vorteile sie bieten.

Das beste Wappen in Silksong

Welches Wappen ist das beste in Silksong? Das Wappen des Schnitters gilt als das beste Wappen in Silksong. Seine Fähigkeit, nach einem Einsatz zusätzliche Seide zu produzieren, ist besonders nützlich in langen Arenakämpfen. Zudem bietet dieses Wappen die verlässlichste Abwärtspogo-Attacke, ein unverzichtbarer Zug für effektive Kämpfe und Plattformen.

Das Wappen des Schnitters bietet auch einen beeindruckenden Sprintangriff, den du schnell in eine zusätzliche Attacke umwandeln kannst. Dies macht ihn zu einem Favoriten für Spieler, die in intensiven Kämpfen die Oberhand gewinnen wollen.

Standorte der Wappen

Wo finde ich alle Wappen in Silksong? Hier sind die Standorte aller Wappen, die du in Silksong finden kannst:

Jäger-Wappen: Weavenest Atla, Mooshain. Du erhältst dieses Wappen, nachdem du den Witwenboss besiegt und Bellhart befreit hast.

Wanderer-Wappen: Bonegrave, Knochenboden. Kaufe den Einfachen Schlüssel von Pebb in Knochenboden, um dieses Wappen zu erreichen.

Bestie-Wappen: Kapelle des Biests, Jägermarsch. Erhalte ihn, nachdem du den Wilden Biestfliege besiegt hast.

Schnitter-Wappen: Kapelle des Schnitters, Graumoos. Dieses Wappen befindet sich im oberen Teil von Graumoos.

Architek-Wappen: Über dem Kessel, Unterwerke. Du findest ihn, nachdem du den Architektenschlüssel für 110 Rosenkranzperlen gekauft hast.

Schamanen-Wappen: Ruinierte Kapelle im Moosgrotte, Akt 3. Erhalte ihn nach Abschluss der Quest „Das dunkle Unten".

Hexe-Wappen: Infiziere dich mit dem Verdrehten Knospe und entferne ihn durch die Infestation Operation Quest.

Besondere Fähigkeiten der Wappen

Welche Fähigkeiten bieten die Wappen in Silksong? Jedes Wappen in Silksong bietet einzigartige Vorteile, die dein Spielerlebnis verändern können:

Das Jäger-Wappen ermöglicht es dir, mit aufeinanderfolgenden Schlägen Fokus aufzubauen und mehr Schaden zu verursachen.

Das Wanderer-Wappen bietet schnelle, präzise Angriffe, ideal für schnelle Schadensphasen gegen Bosse.

Das Bestie-Wappen erlaubt es dir, in einen wilden Zustand zu versetzen und Lebensraub durchzuführen.

Das Schnitter-Wappen erzeugt zusätzliche Seide und bietet schwere, bogenförmige Schläge.

Das Architek-Wappen lässt dich Werkzeuge unterwegs erneuern, indem du Seide ausgibst.

Das Schamanen-Wappen verstärkt Seidenfähigkeiten mit mächtigen Runen.

Das Hexe-Wappen ermöglicht es dir, durch verwurzelte Angriffe Leben von Gegnern zu leech.

Warum sind die Wappen in Silksong wichtig?

Die Wappen in Hollow Knight: Silksong bieten nicht nur eine Möglichkeit, dein Moveset anzupassen, sondern auch strategische Vorteile in Kämpfen. Die Wahl des richtigen Wappens kann entscheidend für deinen Erfolg im Spiel sein und dir neue Wege eröffnen, um Herausforderungen zu meistern.

Welches Wappen ist dein Favorit? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!