Silksong-Quest: So findest du alle Silberglöckchen unter Bellhart

Die Suche nach den Silberglöckchen in Hollow Knight: Silksong ist eine spannende Herausforderung, die du im Rahmen von Bellharts Wunschtafel-Quest bewältigen kannst. Nachdem du den Silksong-Witwen-Boss besiegt und die Stadt Bellhart befreit hast, findest du eine Wunschtafel neben dem Ladenbesitzer der Stadt.

Der Weg zu den Silberglöckchen

Wo finde ich die Silberglöckchen in Silksong? Die Silberglöckchen-Quest beginnt, wenn du die Wunschtafel in Bellhart annimmst. Gehe zur Bellhart-Bellway-Schnellreisestation. Unten in der Station, statt nach links zu gehen, wo du das Glockenbiest rufst, gehe nach rechts und durchbreche die geheime Wand, um die unteren Glockenadern zu betreten, eine klaustrophobische Sequenz von Tunneln unter der Stadt.

Hier triffst du auf den mürrischen Glockeneremiten, der nicht viel zu sagen hat; zu seiner Rechten befindet sich ein schmaler Schacht, den du mit deiner Kletter-Fähigkeit erklimmen kannst. Die Silberglöckchen erscheinen an zufälligen Orten in dieser Tunnel-Sequenz. Ein leuchtendes Licht signalisiert, dass du eines gefunden hast.

Erforsche die Tunnel

Wie finde ich alle acht Silberglöckchen? Durchstreife die Tunnel und du wirst mehrere zerbrechliche Wände und Böden finden. Achte auf die grabenden und fliegenden Furm-Feinde, die Glocken als Schutzhelme tragen. Während du dich nach unten bewegst, findest du schließlich eine Abkürzung, die die Tunnel mit dem Mark verbindet. Durch diese Abkürzung kannst du mehr Silberglöckchen erscheinen lassen und alle acht schnell sammeln.

Es ist ratsam, den Bereich nach dem Finden von zwei oder drei Silberglöckchen zu verlassen und erneut zu betreten; die acht, die für die Quest benötigt werden, erscheinen nicht alle auf einmal. Nachdem du alle versteckten Wände und Böden durchbrochen hast, kannst du schnell entweder über den Mark-Ausgang oder die Bellway-Station den Raum verlassen und zurücksetzen.

Alternative Fundorte

Wo kann ich noch Silberglöckchen finden? Es ist auch möglich, die Silberglöckchen in den Tunneln oberhalb von Bellhart zu finden, aber die unteren Glockenadern sind so kompakt und leicht zu durchqueren, dass du die Quest durch nur wenige Schleifen durch diese Tunnel abschließen kannst.

Sobald du dein achtes Silberglöckchen gesammelt hast, kehre zur Wunschtafel in Bellhart zurück und gebe die Quest ab, um eine Rosenkranzkette im Wert von 120 Rosenkränzen zu erhalten.

Weitere Tipps und Tricks zu Silksong

Welche Tipps gibt es noch zu Hollow Knight: Silksong? Hollow Knight: Silksong bietet eine Vielzahl an Herausforderungen und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt. Nutze die schnellen Heilungsmechaniken und Hornets akrobatische Bewegungen, um im Spiel voranzukommen. Der neue Quest-Mechanismus motiviert dich, die Welt von Pharloom ausgiebig zu erkunden.

Hast du die Silberglöckchen-Quest in Hollow Knight: Silksong bereits abgeschlossen? Teile deine Erfahrungen und Tipps gerne in den Kommentaren!