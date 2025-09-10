Silksong bringt alten Schwierigkeitsgrad zurück – Fans gespalten

Hollow Knight: Silksong, das seit langem erwartete Sequel zu Hollow Knight, hat die Gaming-Community aufgemischt. In einer Zeit, in der viele Entwickler von den frustrierenden Boss-Rückläufen der Vergangenheit Abstand genommen haben, bringt Silksong diese Mechanik zurück und erinnert an die Herausforderungen der frühen 2010er Jahre. Spieler, die sich mutig in die Welt von Pharloom wagen, müssen nicht nur gegen herausfordernde Gegner kämpfen, sondern auch lange und oft frustrierende Wege zu den Bossen auf sich nehmen.

Die Herausforderung der Boss-Rückläufe

Warum sind die Rückläufe in Silksong so berüchtigt? Silksong zwingt dich, nach jedem Tod weite Strecken voller Gefahren zu überwinden, bevor du den Boss erneut herausfordern kannst. Diese Rückläufe sind nicht nur lang, sondern auch gespickt mit Hindernissen wie Stacheln, fallenden Steinen und feindlichen Kreaturen, die oft mehr Schaden anrichten als der Boss selbst.

Viele Spieler berichten, dass der Schwierigkeitsgrad dieser Rückläufe dem der Bosskämpfe selbst gleichkommt. Ein besonders berüchtigtes Beispiel ist der Endboss des ersten Aktes, bei dem du durch einen Sandsturm navigieren musst, während du von fliegenden Feinden und Wachen angegriffen wirst. Selbst erfahrene Spieler beschreiben diesen Abschnitt als nahezu unmöglich, ohne erheblichen Frust zu meistern.

Der Vergleich mit Elden Ring

Wie unterscheidet sich Silksong von anderen modernen Spielen wie Elden Ring? FromSoftware, bekannt für ihre anspruchsvollen Spiele, hat in Elden Ring einen anderen Ansatz gewählt. Dort gibt es Checkpoints in Form von Marika-Statuen, die es dir ermöglichen, direkt vor den Bosskämpfen zu respawnen. Dieser Ansatz reduziert die Frustration und ermöglicht es, sich auf die Bosskämpfe zu konzentrieren, anstatt durch wiederholte Rückläufe abgelenkt zu werden.

Silksong hingegen setzt auf die klassische Methode der langen Rückläufe, was bei vielen Spielern auf Kritik stößt. Obwohl diese Rückläufe eine zusätzliche Herausforderung darstellen, wird argumentiert, dass sie den Spielfluss unnötig unterbrechen und die Spieler mehr frustrieren als herausfordern.

Die Reaktionen der Community

Wie steht die Community zu den Rückläufen in Silksong? Die Reaktionen sind gemischt. Während einige die zusätzliche Herausforderung als willkommenen Nervenkitzel empfinden, fühlen sich viele durch die Rückläufe entmutigt. Die Community hat bereits Mods entwickelt, die das Problem lösen, indem sie das Respawn-System aus Elden Ring übernehmen. Diese Mods bieten Checkpoints direkt vor den Bosskämpfen, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Silksong in seinen frühen Phasen nicht viele Alternativen bietet, wenn du an einem Boss feststeckst. Im Gegensatz zu Elden Ring, wo du deine Fähigkeiten und Ausrüstung anpassen kannst, um schwierige Kämpfe zu bewältigen, bleibt dir in Silksong oft nichts anderes übrig, als den Rücklauf zu wiederholen, bis du den Boss besiegst.

Ein Blick in die Zukunft

Wird Silksong sich weiterentwickeln? Team Cherry, die Entwickler von Silksong, haben bereits gezeigt, dass sie auf Feedback hören und das Spiel stetig verbessern. Obwohl die Rückläufe in Akt 1 besonders frustrierend sind, öffnet sich das Spiel in Akt 2 und bietet mehr Optionen und Wege, um Fortschritte zu erzielen. Dies könnte ein erster Schritt in Richtung eines balancierteren Spielerlebnisses sein.

Silksong bleibt trotz der Kritik ein faszinierendes Spiel, das mit seinen herausfordernden Bosskämpfen und einer liebevoll gestalteten Welt beeindruckt. Es bleibt abzuwarten, ob zukünftige Updates oder Erweiterungen die Rückläufe entschärfen werden. Deine Meinung zählt! Was denkst du über die Rückläufe in Silksong? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!