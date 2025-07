Silent Hill f: Erster Teil der Serie spielt in Japan – Neuer Schauplatz enthüllt

Silent Hill f wird noch in diesem Jahr erscheinen und bringt einige spannende Veränderungen mit sich. Die wohl größte Neuerung ist, dass das Spiel nicht in der titelgebenden Stadt in Neuengland spielen wird. Stattdessen führt die Serie erstmals nach Japan, genauer gesagt in die fiktive Stadt Ebisugaoka. Diese basiert auf der realen Gegend Kanayama in der Präfektur Gifu. Mit seinen düsteren Landschaften scheint Kanayama wie geschaffen für die gruselige Atmosphäre des Spiels.

Ein Blick hinter die Kulissen von Silent Hill f

Warum wurde Shizuoka nicht gewählt? Ursprünglich hatte der Autor von Silent Hill f, Ryukishi07, die Präfektur Shizuoka als Schauplatz in Erwägung gezogen. Diese Wahl hätte aufgrund der wörtlichen Übersetzung von Shizuoka als „Ruhiger Hügel“ gut zum Namen der Serie gepasst. Doch es gab ein Problem: Der ikonische Berg Fuji, der teilweise in der Präfektur Shizuoka liegt, hätte die traditionelle neblige Atmosphäre der Serie überwältigt.

In einem Interview mit Famitsu erklärte Ryukishi07:

„Tatsächlich haben wir Shizuoka als möglichen Standort in Betracht gezogen. Doch als wir vor Ort waren, merkten wir, dass der Fuji zu dominant ist und nicht zur Silent Hill-Atmosphäre passt. Nach mehreren Besuchen an anderen Orten fand ich die gitterartige Stadtstruktur von Kanayama interessant und schlug diese vor.“

Kanayama als perfekte Wahl

Kann Kanayamas Atmosphäre überzeugen? Die Wahl von Kanayama scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Die klaustrophobische und geheimnisvolle Atmosphäre dieser Stadt bietet eine perfekte Kulisse für Silent Hill f. Doch wie gut der Standort wirklich passt, wird sich erst am 25. September 2025 zeigen, wenn das Spiel offiziell erscheint.

Silent Hill f ist der erste wirklich neue Teil der Serie seit langer Zeit. Während Silent Hill 2 im letzten Jahr als Remake auf PS5 und PC erschien, bietet Silent Hill f die Chance, das Konzept der Serie weiterzuentwickeln. Dabei werden einige Schlüsselelemente, wie der Schauplatz und das Alter der Hauptfigur, verändert. Doch Ryukishi07 betont, dass die wesentlichen Elemente, die die Fans lieben, erhalten bleiben.

Freue dich auf Silent Hill f

