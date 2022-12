Seagate: Gewinnt eine PS5-Festplatte im coolen God of War Ragnarök-Design

Der Winter ist da und es ist aktuell bitterkalt. Man könnte fast meinen, dass auch hierzulande ähnlich wie in God of War Ragnarök der Fimbulwinter Einzug gehalten hat. Passend zu dem vor Kurzem veröffentlichten PlayStation-Titel und den frostigen Temperaturen, haben wir in Zusammenarbeit mit Seagate ein Gewinnspiel für euch organisiert.

Zu gewinnen gibt es eine externe USB 3.0-Festplatte von Seagate im coolen Fimbulwinter-Design für eure PS4 und PS5.

Gewinnt diese schicke HDD-Festplatte von Seagate

Habt ihr euch vor Weihnachten zu viele Spiele auf eure PS5-Festplatte für die anstehenden Feiertage geladen? Dann haben wir die perfekte Lösung parat. Spiele, die ihr nicht direkt zocken wollt, könnt ihr ganz bequem auf der Seagate Game Drive ablegen und später blitzschnell zurück auf den Konsolenspeicher ziehen.

Dank einer Kapazität von 2 Terabyte lassen sich so zahlreiche Games auslagern und bei Bedarf in wenigen Minuten wieder zugänglich machen.

Hinweis: PS5-Spiele könnt ihr zwar auf die Festplatte verschieben, aber von dort aus nicht spielen. Möchtet ihr ein zuvor verschobenes PS5-Spiel starten, müsst ihr dieses zuvor zurück auf den Konsolenspeicher verschieben. PS4-Spiele hingegen könnt ihr direkt von der externen Festplatte aus starten.

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Hersteller/Marke : Seagate

: Seagate Modell : Game Drive for PlayStation God of War

: Game Drive for PlayStation God of War Abmessungen : ‎1,45 x 8 x 12,25 cm

: ‎1,45 x 8 x 12,25 cm Festplatten-Formfaktor : 2,5 Zoll

: 2,5 Zoll Gewicht : 167 Gramm

: 167 Gramm Kapazität des Arbeitsspeichers : 2 TB

: 2 TB Schnittstelle: USB 3.0

Design: Dieses offiziell lizenzierte HDD-Sammlerstück ist von den neun Königreichen aus „God of War Ragnarök“ inspiriert und besticht durch eine eisblaue LED-Beleuchtung in Gletscherfarben.

Diese schicke Festplatte könnt ihr bei uns gewinnen. © Seagate

Alle Infos zum Gewinnspiel

Der Einsendeschluss ist bereits am 25. Dezember um 23:59 Uhr.

Teilnahme – Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, kommentiere unter diesem Twitter-Beitrag unserer Kollegen vom PS5-Ticker: Was war euer coolstes Erlebnis in God of War Ragnarök?

Ob du gewonnen hast, erfährst du wenige Tage nach dem Einsendeschluss. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird von uns persönlich kontaktiert. Wir wünschen viel Erfolg!

Mehr Infos gibt es in den Teilnahmebedingungen.