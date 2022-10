Scorn: Eier-Kran-Rätsel am Anfang – wir haben die Lösung zum Knobelhorror

Das First-Person-Biopunk-Survival-Horror-Adventure Scorn (was ein Genre) ist nichts für schwache Nerven. Nicht nur euer ruhiger Herzschlag wird auf die Probe gestellt, auch eure grauen Zellen müssen ordentlich leiden.

Für alle, die am Anfang festhängen, haben wir die Lösung für das erste Eier-Rätsel parat.

Aller Anfang ist schwer in Scorn

Rätsel in Survial-Horror Spielen sind nicht unbedingt eine Seltenheit. Wir kennen sie aus Deadspace und auch die Resident Evil-Reihe ist bekannt für kleine Knobelpassagen. Doch während diese Stellen sonst eher nebenher ablaufen, sind sie bei „Scorn“ unmittelbar mit dem Spiel verwoben.

Das kann bei einigen Spieler*innen schon mal für Frust sorgen, gerade wenn man selbst eher auf Action aus ist. Das Eier-Rätsel zu Anfang ist einer dieser Momente. Hier kann man sich im ersten Moment fragen: „Was zum Teufel soll ich hier tun?“

Wir befinden uns in einem Raum mit mehreren Konsolen, die eine Art Kran kontrollieren. Damit können in die Wand eingelassene Eier bewegt werden, die einen beunruhigend an die Alien-Filme erinnern. Ridley Scott würde sich freuen.

Tetris spielen mit Horror-Eiern

Das Spiel selbst gibt nicht viel Aufschluss darüber, wie das Rätsel zu lösen ist. Schaut ihr euch die Wand mit den Eiern genauer an, erkennt ihr, dass zwei Eier weiße Punkte aufweisen. Auf diese müsst ihr euch konzentrieren.

Diese speziellen Eier müsst ihr mit Hilfe des Krans nach oben links auf eine leuchtende Fläche manövrieren. Dann müsst ihr die Konsole wechseln und sie extrahieren.

Für das erste Weißpunkt-Ei geht das relativ leicht. Zunächst müsst ihr ein Element in der Mitte verschieben, um den Weg frei zu machen.

Beim zweiten Ei müsst ihr vorher etwas aufwändiger aufräumen, da dieses an einem zweiten Ei hängt und somit mehr Platz zum Verschieben braucht. Mit etwas Tetrisfähigkeiten bekommt ihr das schon hin.

Falls ihr doch mit dem zweiten Ei etwas zu kämpfen haben solltet, schaut ins Video.

Das Wesen aus dem Innern des zweiten Eies wird euch danach kurz begleiten und ihr könnt über sein Schicksal entscheiden. Lasst euch überraschen.