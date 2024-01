Eier richtig brüten in Palworld: Alles über Brutkasten und Eierbrüten

In Palworld gibt es ähnlich wie in Pokémon die Möglichkeit, Eier zu finden und diese auszubrüten. Aber das ist am Anfang gar nicht mal so leicht, da es diverse Kleinigkeiten zu beachten gilt.

Wir verraten euch in diesem Palworld-Guide, was ihr beim Eierbrüten im Hinterkopf behalten solltet und wie das Ganze überhaupt funktioniert. Denn das ist ohne Weiteres selbstverständlich nicht möglich.

Palworld: Grundvoraussetzung zum Brüten

Wie kann ich Eier ausbrüten? Das Ausbrüten von Eiern ist in Palworld nämlich an eine Technik geknüpft, an eine Antike Technologie um genau zu sein.

Um Antike Technologie freizuschalten, benötigen wir bestimmte Punkte für den Skilltree „Antike Technologie“. In dieser Lösung erfährst du, wie du dir ausreichend Punkte zum Freischalten beschaffen kannst:

Wenn ihr jetzt die erste Skillpunkte habt, kann es theoretisch auch schon losgehen. Jetzt müsst ihr ganz rechts im Technologie-Reiter die „Antike Technologie“ der Stufe 7 freischalten, um Zugriff auf das Bauwerk Brutkasten zu erhalten.

Jetzt erfüllt ihr die Grundvoraussetzung für das Ausbrüten von Eiern in Palworld.

Nächster Schritt: Brutkasten bauen!

Nun geht es weiter mit dem Bau des Brutkastens. Besorgt alle notwendigen Materialien. Zu den Items zählen:

10x Paladium-Bruchstück

5x Stoff

30x Stein

2x Antikes Bauteil

Bis auf die Antiken Bauteile sind alle Items recht schnell besorgt. Sucht euch einen geeigneten Platz in eurer Basis und stellt den Brutkasten auf. Bedenkt, dass ihr auch mehrere Brutkästen bauen könnt, um mehrere Eier gleichzeitig ausbrüten zu lassen.

Brutkasten steht: Lasset die Eier brüten!

Nun könnt ihr eure Pal-Eier ganz einfach in die fertigen Brutkästen legen. Das gilt für alle Eier, die ihr auf den Inseln finden könnt. Außer für die ganz normalen, weißen Eier. Die könnt ihr nicht ausbrüten.

Welche Eier kann ich ausbrüten?

Ihr könnt alle Eier nach und nach ausbrüten, die ihr im Spiel findet. Die Eier, die ihr ausbrüten könnt, haben eine sehr markante Farbe. Ein Gewöhnliches Ei ist beispielsweise gestreift. Dann gibt es da noch das grüne Ei, ein Saftig grünes Ei. Und dann gibt es zum Beispiel noch ein Ei, das aussieht als würde es brennen. Das ist das Heißes Ei.

Gewöhnliches Ei

Saftig grünes Ei

Heißes Ei

Wenn ihr die Eier nun in den jeweiligen Brutkasten gelegt habt, heißt es schließlich nur noch abwarten und Tee trinken! Die Wartezeit beträgt rund 7 Minuten. Wenn die Eier ausgebrütet sind, habt ihr einen neuen Pal, den ihr dann in der Box findet.

Wo finde ich Eier?

Die Eier sind überall verstreut in der Spielwelt. Sie spawnen zufällig, weshalb es keinen genauen Fundort der Eier gibt. Wir zeigen euch an dieser Stelle noch einmal, auf welche Dinge ihr achten müsst.

Wenn ihr ein kleines Nest seht, das genauso aussieht wie auf unserem Bild, habt ihr es mit einem Ei zu tun, das ihr ausbrüten könnt.

