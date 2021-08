Saturn 3 für 111€ – 3 Spiele kaufen und nur 111€ bezahlen – bei welchen Spielen lohnt es sich?

Der Elektronikfachmarkt Saturn fährt aktuell mit einer speziellen Sonderaktion auf, bei der wir alle so richtig auf Videospiele sparen. Die 3-für-111€-Aktion beinhaltet den Kauf von 3 Spielen und einen fixen Preis von 111 Euro.

Das ist insbesondere deshalb einen Blick wert, weil es sich um die nur selten reduzierten Nintendo-Spiele handelt. Dieses Sonderangebot beinhaltet also zahlreiche Nintendo-Perlen, die auch nach Jahren immer noch genauso viel kosten wie am Anfang. Sie sind bekanntermaßen nur sehr selten im Angebot.

Ihr könnt euch hier 3 Games für die Nintendo Switch sichern, die regulär zwischen 150 Euro und 180 Euro kosten würden. Je nachdem, für welche Spiele ihr euch entscheidet.

Die Aktion startet heute am 18. August 2021 und endet am 24. August 2021 um 23:59 Uhr. Ihr habt also rund eine Woche Zeit, über einen potenziellen Kauf nachzudenken.

Multibuy-Aktion bei Saturn: 3 Spiele für 111€

Nun stellt sich natürlich die Frage, welche Spiele würden sich in solch einem Setting besonders lohnen, weil sie rund 50, 60 oder sogar 70 Euro kosten? Eine Auswahl der regulär teuersten Spiele findet ihr hier, damit ihr nicht lange suchen müsst, um mächtig zu sparen. Legt drei davon in euren Warenkorb und der Preis wird dann an der Kasse automatisch berechnet.

Bei welchen Spielen spare ich am meisten?

Wie ihr seht, sind selbst die kürzlich veröffentlichten Hits New Pokémon Snap oder gar The Legend of Zelda: Skyward Sword HD innerhalb der Sonderaktion verfügbar. Aber wie verhält es sich mit den Mario-Spielen und was ist mit anderen Zelda-Blockbustern?

3 Mario-Spiele kaufen und nur 111€ bezahlen? Das gefällt Bowser gar nicht! © Nintendo

Welche Mario-Spiele sind im Angebot?

Für echte Mario-Fans haben wir hier eine kleine Übersicht. Wenn euch noch einige Titel auf der Nintendo Switch fehlen sollten, schaut hier einmal rein! Spoiler: Die Auswahl lässt keine Wünsche offen:

Mit dabei ist das neueste Abenteuer Super Mario 3D World + Bowser’s Fury und wenn ihr mehr auf Sportspiele von Nintendo steht, dann solltet ihr euch Mario Tennis Aces oder den ganz neuen Titel Mario Golf: Super Rush ansehen.

Mit der 3-für-111€-Aktion trifft Saturn wie Link ins Schwarze! © Nintendo

Welche Zelda-Spiele kann ich auswählen?

Doch der ganze Zauber wird erst so richtig abgerundet durch die fabelhaften Abenteuer von Prinzessin Zelda und dem tapferen Recken Link. Auch das Zelda-Universum wurde im Rahmen dieses Angebots bedacht. Nur welche Zelda-Spiele erhalten wir für 111€, wenn wir 3 Stück kaufen?

Die Kurzantwort lautet: alle, die es auf der Nintendo Switch gibt! Aber welche Spiele sind das genau? Hier noch einmal die Titel in der Übersicht:

Wichtig: Bedenkt bei der Multibuy-Aktion, dass ihr nicht drei Mal denselben Artikel auswählen könnt. Drei Mal „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ könntet ihr beispielsweise nicht in den Warenkorb packen. Es müssen schon drei verschiedene Spiele sein, damit der Sonderpreis greift.

Schlussendlich ist also für jeden Fan der Nintendo Switch etwas dabei. Es wird ersichtlich, dass mittlerweile so einige Exklusivtitel für die Nintendo Switch veröffentlicht wurden. Ob nun Pokémon, Super Mario oder The Legend of Zelda: die Liste ist lang, und echte Sammler*innen kaufen sich natürlich alle wichtigen Exklusivtitel ihrer Lieblingsmarke fürs Regal. Da kommt so eine Sonderaktion bei Saturn doch gerade recht?