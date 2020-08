Sam Fisher als neuer Operator Zero

Season 3 zu Rainbow Six Siege startet bald

weitere Infos folgen am 16. August 2020

In Kürze wird die dritte Season des Jahres 2020 von Ubisofts Multiplayer-Shooter Rainbow Six: Siege starten, die auf den Namen Shadow Legacy hört. Mit im Gepäck wird ein neuer Operator sein. Doch dieses Mal handelt es sich dabei um eine echte Berühmtheit. Denn hinter dem Codenamen Zero verbirgt sich kein geringerer als der Geheimagent Sam Fisher aus der bekannten Splinter-Cell-Serie!

Über welche Fähigkeiten wird Sam Fisher in Rainbow Six Siege verfügen?

Zwar hat Ubisoft bislang nicht offiziell bekannt gegeben, über welche Fähigkeiten oder Ausrüstungsgegenstände Sam Fisher in „Rainbow Six: Siege“ verfügen wird, doch es gibt bereits einen Leak.

Demnach wird Sam „Zero“ Fisher über eine Sticky Camera verfügen, die er mit seiner Pistole verschießen kann, um Teile eines Areals besser im Blick haben zu können. Weiterhin soll er als Gadget eine Frag-Granate bzw. eine Claymore dabei haben.

Waffen-technisch wird der Spion anscheinend mit einer SC3000K bzw. einer MP7 und einer 5.7 USG ausgestattet sein. Jedoch können sich diese Gegenstände bis zum Start der neuen Season zu „Rainbow Six: Siege“ noch ändern.

Wer ist Sam Fisher?

Samuel (Sam) Fisher ist der Protagonist in der Splinter Cell-Serie. Fisher war ein Splinter-Cell für die geheime Unterorganisation Third Echelon der National Security Agency. Sein wohl bekanntestes Gadget, das er in jedem Ableger außer in „Splinter Cell Conviction“ trägt, ist das sogenannte Trifokal-Sichtgerät, das schon zu einem Symbol der Splinter Cell-Serie geworden ist.

Mit dem Nachtsichtgerät kann Sam dank eines Restlichtverstärkers auch bei geringsten Lichtmengen seine Missionen erfüllen, ohne sich dabei durch eine Taschenlampe oder Ähnliches zu verraten. Durch einen Infrarot- oder Wärmebildmodus kann er feindliche Einheiten auch bei schlechter Sicht und sogar durch dünne Wände erkennen. Schlussendlich unterstützt sein Nachtsichtgerät die Elektromagnetische Sicht, wodurch technische Geräte erkannt werden können.