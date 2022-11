Das wird verraten: Es gibt ungefähr ab der Mitte des Videos einiges an früher Concept Art zu sehen. Dabei ist zum Beispiel davon die Rede, dass in dem Remake dank sehr viel mehr Rechenleistung noch mehr Details möglich sind. Das gelte nicht nur für die Umgebungen, sondern auch für Animationen, KI-Verhalten und ähnliches.

Die Menschen in dem Video feiern vor allem, wie die Spiele der Splinter Cell-Reihe einen bleibenden Eindruck bei ihnen hinterlassen haben – und wie stark sie sich von so vielen anderen Titeln unterschieden haben.

Es gibt was zu Feiern: Insgesamt existiert die „Splinter Cell“-Reihe mittlerweile schon seit 20 Jahren . Grund genug, um diese lange Zeit ordentlich Revue passieren zu lassen und zurück zu blicken. Was Ubisoft mit diesem Video anlässlich des Splinter Cell-Geburtstages ausführlich zelebriert:

Darum geht’s: Das „Tom Clancy’s Splinter Cell“-Franchise ruht seit dem Jahr 2013 und dem Release von Splinter Cell Blacklist in einer Art Dornröschenschlaf. Aber wie wir seit einigen Monaten wissen, arbeitet Ubisoft an einem Remake .

Splinter Cell feiert Geburtstag. Das Stealth-Actionspiel wird dieses Jahr 20. Der ideale Zeitpunkt also, um auf die Geschichte des Franchises rund um Sam Fisher zurück zu blicken. Aber auch nach vorn: Immerhin befindet sich ein Remake des ersten Splinter Cell-Spiels in der Entwicklung.

