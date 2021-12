Splinter Cell: Remake von Ubisoft angekündigt

Splinter Cell kehrt zurück: Ubisoft verrät, dass der Stealth-Hit als Remake neu aufgelegt wird. Ansonsten wissen wir leider noch nicht allzu viel über das Projekt, aber es dürfte das für seine Zeit ungewöhnliche Spiel in neuem Glanz erstrahlen lassen. Es soll auf der Snowdrop Engine basieren und die aktuelle Konsolengeneration in Form von PS5 und Xbox Series S/X ausnutzen.

Splinter Cell bekommt ein Remake!

Darum geht’s: Der allererste Splinter Cell-Teil aus dem Jahr 2002 feiert ein Comeback. Das hat Ubisoft jetzt bekannt gegeben. Der Stealth-Klassiker bekommt ein Remake verpasst, wird also von Grund auf neu entwickelt. Dabei soll natürlich trotzdem der Spirit und die Atmosphäre des Originals erhalten bleiben, das damals für Xbox, PS2, GameCube und den PC erschienen ist.

Was ist Splinter Cell? In „Splinter Cell“ schlüpfen wir in die Haut von Sam Fisher. Der gehört zu einem mysteriösen US-Geheimdienst und operiert meist verdeckt hinter feindlichen Linien. Das heißt im Klartext: Statt uns wie wild durch Gegnerhorden zu ballern, ziehen wir das Nachtsichtgerät auf, treiben uns im Dunkeln herum, überraschen unsere Gegner und schießen wenn überhaupt, eigentlich fast immer nur mit Schalldämpfer. Statt wilder Action gibt es bedachtes Schleichen.

Kein Remaster, sondern Remake: Die Neuauflage soll explizit ein Remake werden. Für ein Remaster sei das Original-„Splinter Cell“ einfach schon zu alt. Die kommende Version wird von Grund auf neu entwickelt und setzt auf die leistungsfähige Snowdrop-Engine. Die kommt zum Beispiel bei den „The Division“-Spielen zum Einsatz und dürfte sich ganz hervorragend dafür eignen, Splinter Cell einen neuen Anstrich zu verpassen.

Nichtsdestotrotz erwartet uns kein komplett anderes Spiel. Der lineare Aufbau des Original-Splinter Cells soll beispielsweise erhalten bleiben. Ihr müsst euch also erstmal nicht davor fürchten, dass aus „Splinter Cell“ jetzt eine Open World wird. Aber mit modernen Quality of Life-Verbesserungen dürfen wir durchaus rechnen. Sonst wissen wir aber noch nicht allzu viel über das „Splinter Cell“-Remake.

Vielleicht sogar mit Raytracing: Mit etwas Glück bietet das neue „Splinter Cell“ dann aber auch eine schicke Optik, die auf Echtzeit-Raytracing setzt. Das würde sich im Hinblick auf die Atmosphäre und das Spiel mit Dunkelheit, Licht und Schatten sicher sehr gut machen. Aber das ist bisher nur Spekulation, die Verantwortlichen sprechen lediglich davon, die Power der neuen Konsolen auszunutzen, womit PS5 und Xbox Series S/X gemeint sein dürften.

Wann kommt das Remake? Einen Termin für den Launch gibt es noch nicht. Das Release-Datum dürfte aber noch ziemlich weit in der Zukunft liegen, weil bisher lediglich grünes Licht für die Entwicklung gegeben wurde und diese selbst sich noch ganz am Anfang befinden soll.