Rise of the Triad Ludicrous Edition – Shooter-Urgestein erhält Neuveröffentlichung

Während der Realms Deep 2022, einem Eventwochenende von 3D Realms und Freunden, wurde unter anderem die Neuveröffentlichung von Rise of the Triad gezeigt.

Das kommt für einige recht überraschend, da der Titel schon ein wenig in die Tage gekommen ist, allerdings kommt das Ganze nicht von ungefähr. Nachdem 3D Realms und Slipgate Ironworks ein vollwertiges Remake von Rise of the Triad produziert haben, übernehmen jetzt Nightdive Studios und New Blood Interactive.

„Rise of the Triad: Ludicrous Edition“ hat nämlich nichts mit dem Remake aus dem Jahre 2013 zu tun, es handelt sich wirklich um eine Definitiv Edition vom Shooter-Urgestein „Rise of the Triad“.

In 2020 wurde bereits enthüllt, dass an solch einer Remastered-Version gearbeitet wird und nun wurde das Projekt vollständig vorgestellt.

Was ist Rise of the Triad Ludicrous Edition?

Das Spiel, das ursprünglich von Apogee Entertainment entwickelt wurde, wird von New Blood Interactive als Publisher und Nightdive Studios als Entwicklerstudio zurückgebracht. Doch Apogee steht mit Rat und Tat zur Seite:

„Es ist eine Art Wunder zu sehen, wie ein Mitte der 90er-Jahre entwickeltes Spiel Apogee eine Generation später in seiner bisher besten Form zu neuem Leben erweckt wird. Nightdive hat das Excalibat benutzt, um das aus dem Park zu hauen“, erklärt Scott Miller, Gründer von Apogee Entertainment.

Worum geht es in Rise of the Triad? Inhaltlich geht es um einen Trupp aus Elitekämpfern, die eine Insel infiltrieren, die von schießwütigen Kultisten besetzt wurde. Wenig überraschend müssen wir die Insel von jenen Gegenspielern befreien.

Zu den Kernfeatures des Egoshooters zählen fünf spielbare Charaktere, zweihändiges Schießen, Rocket-Jumping und explosive Action.

Es ist also eine ganz klassische Shooter-Erfahrung, die im Jahre 1994 für ordentlich Aufsehen sorgte. Man sagt dem Spiel unter anderem die Geburt des klassischen Capture-the-flag-Modus nach.

Was ist neu in der Ludicrous Edition? Die Remastered-Version beinhaltet die originalen Sprites und Texturen, die jedoch mit modernen Komfortfeatures wie einer möglichen 4K-Auflösung, 60-Plus-FPS-Unterstützung, Cloud-Saving, ein vergrößertes FOV und mehr wie Online-Multiplayer erscheint.

Neu ist zudem ein PC-Level-Editor, mit dem ihr eigene Level für das Spiel erstellen könnt. Außerdem liegt neben den klassischen Spielinhalten eine ganz neue Episode von den damaligen Designern bei, ein „Extrem-Level-Pack“ sowie das Add-on „Return of the Triad“.

Es ist also ein echtes Powerbundle. „Rise of the Triad: Ludicrous Edition“ erscheint für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch sowie den PC im Frühjahr 2023.